Η ΚΟ των “11” που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ

Συγκροτήθηκε η νέα ΚΟ από τους αποχωρήσαντες απο τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποια στελέχη ανέλαβαν ρόλους, ποιος είναι επικεφαλής. Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις για το όνομα.

Τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας αποφάσισαν σήμερα οι 11 ανεξάρτητοι βουλευτές: Αναγνωστόπουλου Σία, Αχτσιόγλου Έφη, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Ηλιόπουλος Νάσος, Πέρκα Πέτη, Τζανακόπουλος Δημήτρης, Τζούφη Μερόπη, Τσακαλώτος Ευκλείδης, Φερχάτ Οζγκιουρ, Φωτίου Θεανώ, Χαρίτσης Αλέξης

Το προεδρείο της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχει ως εξής:

Πρόεδρος της ΚΟ αναλαμβάνει ο Αλέξης Χαρίτσης, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι οι Ευκλείδης Τσακαλώτος και Νάσος Ηλιόπουλος και γραμματέας της ΚΟ η Πέτη Πέρκα.

Η επίσημη ανακοίνωση μαζί με το όνομα της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν σήμερα οι 11 αποφασίστηκε μια σειρά δημοσίων εκδηλώσεων που στο πλαίσιο και της συζήτησης του προϋπολογισμού θα παρουσιαστεί ένα συνεκτικό σχέδιο για μια προοδευτική, οικολογική, αριστερή εναλλακτική πρόταση για την Ελλάδα.

