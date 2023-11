Κόσμος

Ισραήλ: Ακόμα 14 όμηροι της Χαμάς παραδόθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Ισραήλ βρίσκονται πλέον 14 ακόμα πολίτες που απελευθέρωσε η Χαμάς, παραδίδοντάς τους στον Ερυθρό Σταυρό.

-

Στο έδαφος του Ισραήλ βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι 12 όμηροι που απελευθερώθηκαν νωρίτερα από τη Χαμάς, επιβεβαίωσε απόψε η διοίκηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Εξ αυτών, δύο Ταϊλανδοί απελευθερώθηκαν εκτός του πλαισίου της συμφωνίας για την ανταλλαγή κρατουμένων, διευκρίνισε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν απόψε είναι δέκα γυναίκες, εκ των οποίων μία ανήλικη (17 ετών). Εξ αυτών, τέσσερις γυναίκες έχουν διπλή υπηκοότητα: δύο με αργεντίνικη, μία με αυστριακή και μία με φιλιππινέζικη.

Αναμένεται εντός των επομένων ωρών η αποφυλάκιση 30 Παλαιστινίων. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Παλαιστινίων Κρατουμένων – μια μη κυβερνητική οργάνωση που υπερασπίζεται τους Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές – πρόκειται να αποφυλακιστούν 15 γυναίκες και 15 ανήλικοι.

Από την Παρασκευή, η Χαμάς απελευθερώνει τουλάχιστον δέκα γυναίκες και παιδιά από τους ομήρους που κρατά στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση τριπλάσιου αριθμού παλαιστινίων κρατουμένων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυπτά Παρθενώνα: Μηνύματα συμπαράστασης Βρετανών μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η ΚΟ των “11” που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ

Πάτρα: Μπαλκόνι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο (εικόνες)