Φιντάν: Η Σουηδία στο ΝΑΤΟ πριν από το τέλος του χρόνου

Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας στο περιθώριο της σύσκεψη των ομολόγων του στο ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είπε σήμερα στους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ ότι εργάζεται σκληρά για την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, η οποία συζητείται επί του παρόντος στο τουρκικό κοινοβούλιο.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εκτίμησε πως πριν από το τέλος του έτους θα επικυρωθεί από την Άγκυρα το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

"Θα έλεγα ότι το συμπέρασμα της συνεδρίασης ήταν ότι θα γίνει πριν από το τέλος του έτους", δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

