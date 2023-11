Παράξενα

Σενεγάλη - Κοκαΐνη: Κατασχέθηκε ποσότητα “μαμούθ”

Η επιχείρηση έγινε από τις ένοπλες δυνάμεις της αφρικανικής χώρας που πραγματοποίησαν νηοψία σε πλοίο ανοιχτά του Ντακάρ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Σενεγάλης προχώρησαν αυτή την εβδομάδα στην κατάσχεση τεράστιας ποσότητας —σχεδόν τριών τόνων— κοκαΐνης, που μετέφερε πλοίο στο οποίο έγινε νηοψία ανοικτά του Ντακάρ, με δεκαμελές πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένου υπηκόου της χώρας, ενημέρωσαν χθες το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στο σενεγαλέζικο Πολεμικό Ναυτικό.

Το πλήρωμα περιπολικού προχώρησε στην κατάσχεση «σχεδόν 3 τόνων καθαρής κοκαΐνης σε πλοίο που αναχαιτίστηκε 150 χιλιόμετρα ανοικτά» της Ντακάρ, ανακοίνωσε εξάλλου το Πολεμικό Ναυτικό της Σενεγάλης μέσω X (του πρώην Twitter).

Το σκάφος μετέφερε 2.975 κιλά κοκαΐνης, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων της Σενεγάλης, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το πλοίο αναχαιτίστηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σημείωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του αφρικανικού κράτους σε πρότερη ανακοίνωσή τους. Συνοδεύτηκε ως ναυτική βάση στη Ντακάρ, όπου έφθασε χθες Τρίτη· κατόπιν άρχισε η διαδικασία «ταυτοποίησης και καταμέτρησης των κατασχεθέντων ειδών».

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος είναι υπήκοος Σενεγάλης και διενεργείται έρευνα που ακόμη βρίσκεται «σε εξέλιξη», είπε αξιωματικός του ΠΝ στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητες των υπολοίπων ναυτικών, ούτε από πού είχε αποπλεύσει το σκάφος.

Το πλοίο —ονομάζεται Ville d’Abidjan, όπως διακρίνεται στο φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΠΝ— αναχαιτίστηκε «στα διεθνή ύδατα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η δυτική και η κεντρική Αφρική, οι οποίες για καιρό θεωρούνταν απλά ζώνες διέλευσης ποσοτήτων ναρκωτικών παραγόμενων στη Λατινική Αμερική προς τις αγορές της Ευρώπης, έχουν πλέον μετατραπεί σε περιοχές με μεγάλη κατανάλωση ουσιών, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (ONUDC).

Πάνω από 800 κιλά κοκαΐνης κατασχέθηκαν τον Ιανουάριο σε πλοίο ανοικτά του Ντακάρ από το Πολεμικό Ναυτικό της Σενεγάλης.

Τα τελωνεία της Σενεγάλης ανακοίνωσαν εξάλλου τον Οκτώβριο του 2022 την κατάσχεση 300 κιλών κοκαΐνης, εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 37 εκατομμυρίων ευρώ, ποσότητα που μετέφερε φορτηγό ψυγείο το οποίο ερχόταν από το γειτονικό Μαλί.

