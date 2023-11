Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

-





Σήμερα Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Φαίδρου μάρτυρος και Αγίου Φιλουμένου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Φαίδρα,

Φαιδρούλα,

Φαιδρίνα,

Φιλούμενος,

Φίλος,

Φιλουμένη,

Φιλομίνα,

Φιλομίλα,

Φιλομίλη,

Φίλη.

Άγιος Φιλούμενος

Ο άγιος Φιλούμενος καταγόταν από τη Λυκαονία. Ήταν έμπορος σιτηρών. Καταγγέλθηκε, το 270, ως χριστιανός στον διοικητή της Άγκυρας Φήλικα. Συνελήφθη και τον παρουσίασαν μπροστά στον ηγεμόνα.

Ο Φιλούμενος όμως δεν πτοήθηκε από τις απειλές που δέχθηκε και παρέμεινε πιστός στον λόγο του του Χριστού. Τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, τρυπώντας του τα άκρα με καρφιά. Με αυτό τον μαρτυρικό τρόπο παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σάμος – ΚΤΕΛ: Αλλοδαπός αρνήθηκε να πληρώσει εισιτήριο και έδειρε τον οδηγό

Κένυα – πλημμύρες: Εκατόμβη νεκρών από το φαινόμενο Ελ Νίνιο (εικόνες)

Ισραήλ – Νετανιάχου: Θα καταστρέψω τη Χαμάς μόλις λήξει η εκεχειρία