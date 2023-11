Κοινωνία

Περιστέρι: Ανήλικοι εισέβαλλαν σε σχολείο εν ώρα μαθήματος για να κλέψουν

Πως περιέγραψε το περιστατικό στην κάμερα του ΑΝΤ1, μαθητής του σχολείου. Πως παγιδεύτηκαν από τους καθηγητές και οι απειλές τους στον διευθυντή.

Αίσθηση έχει προκαλέσει το περιστατικό με την εισβολή ανηλίκων σε σχολείο στο Περιστέρι, την ώρα του μαθήματος προκειμένου να κλέψουν.

Συγκεκριμένα, τέσσερεις ανήλικοι ηλικίας 14-15 ετών μπήκαν σε σχολική αίθουσα εν ώρα μαθήματος και όταν έγιναν αντιληπτοί έφτασαν σε σημείο να απειλήσουν καθηγητές και τον διευθυντή του σχολείου.

Μαθητής του σχολείου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι «ένας μαθητής εδώ ήταν ο συνδετικός κρίκος που τους έφερε τους 4 εξωσχολικούς. Τον διευθυντή τον απείλησαν μέχρι και ότι θα του κάψουν τη μηχανή ενώ έγινε και απόπειρα να τον χτυπήσουν. Δύο καθηγητές ήταν έξω από την αίθουσα και ένας ακόμη μέσα μέχρι να έρθει η αστυνομία να συλλάβει τους τρεις. Ο τέταρτος διέφυγε της σύλληψης»

Οι καθηγητές κλείδωσαν τους ανήλικους μέσα στην τάξη μέχρι να έρθει η Αστυνομία και να τους συλλάβει, όπως και έγινε για τους τρεις από αυτούς, καθώς ένας 15χρονος κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με τον μαθητή, ο λόγος που οι ανήλικοι μπήκαν στο σχολείο ήταν για να κλέψουν.

