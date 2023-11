Αθλητικά

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς πέρασαν από το Μαϊάμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του in-season tournament, με κορυφαίους τους Αντετοκούνμπο και Λίλαρντ.

-

Την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του in-season tournament εξασφάλισαν οι Μπακς, που πέρασαν από το Μαϊάμι κερδίζοντας τους Χιτ με 131-124. Τα «ελάφια» ολοκλήρωσαν με 4-0 τους αγώνες τους για τον Β΄ όμιλο του τουρνουά και θα αντιμετωπίσουν τους Νικς με πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά του τουρνουά. Στον άλλο προημιτελικό της Ανατολής, οι Πέισερς (4-0) θα υποδεχθούν τους Σέλτικς (3-1) στην Ιντιανάπολις.

Πρώτος σκόρερ για τους Μπακς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 33 πόντους (10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 10/13 βολές), 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 40 λεπτά συμμετοχής.

Άξιος συμπαραστάτης του ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, που σημείωσε τους 13 από τους 32 πόντους του στην 4η περίοδο ενώ είχε και 9 ασίστ.

Για τους Χιτ, που αγωνίστηκαν χωρίς τους Τζίμι Μπάτλερ (αστράγαλος) και Τάιλερ Χίροου (αστράγαλος), ο Μπαμ Αντεμπάγιο είχε 31 πόντους ενώ οι Κάιλ Λάουρι και Τζος Ρίτσαρντσον είχαν 21 και 20 πόντους αντίστοιχα.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Μπουλς στο Σικάγο, τα ξημερώματα της Παρασκευής (1/12) στις 03:00. Ο προημιτελικός με τους Νικς θα γίνει είτε τα ξημερώματα της Τρίτης 5/12, είτε τα ξημερώματα της Τετάρτης 6/12.

Στα προημιτελικά προκρίθηκαν και οι Σακραμέντο Κινγκς, που επικράτησαν με ανατροπή των Ουόριορς με 124-123. Οι «βασιλιάδες» (4-0) θα αντιμετωπίσουν τη Νέα Ορλεάνη (3-1) στα προημιτελικά ενώ στο άλλο ζευγάρι θα αναμετρηθούν οι Λέικερς (4-0) και οι Σανς (3-1).

Ειδήσεις σήμερα:

Κένυα – πλημμύρες: Εκατόμβη νεκρών από το φαινόμενο Ελ Νίνιο (εικόνες)

Ποινικός Κώδικας: Τέλος στο ακαταδίωκτο των τραπεζιτών

“The 2Night Show”: Καραντινάκης και Κουλίεβα για τη θεατρική τους συνεργασία