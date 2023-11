Πολιτισμός

Γλυπτά Παρθενώνα - Βρετανία: Δημοσκόπηση “κόλαφος” για τον Σούνακ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πιστεύει ο βρετανικός λαός για την ακύρωση της συνάντησης με Μητσοτάκη. Ποια η γνώμη τους για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

-



Βαρύ είναι το κλίμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον Ρίσι Σούνακ, μετά την απόφασή του να μην συναντήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό



Ο Έλληνας πρωθυπουργός ενοχλήθηκε με την ακύρωση του ραντεβού από τον Βρετανό ομόλογό του, λίγες μόλις ώρες πριν αυτό πραγματοποιηθεί, ενώ και οι ίδιοι οι Βρετανοί «έσφαξαν με το γάντι» τον ένοικο του αριθμού 10.

Μετά το διπλωματικό φάουλ, ο Ρίσι Σούνακ δέχθηκε έντονη κριτική από τους πολίτες του, οι οποίοι χαρακτήρισαν την κίνησή του αδύναμη, αγενή και με πολιτική σκοπιμότητα.

Το 49% απαντά πως τα Μάρμαρα είναι ώρα να γυρίσουν στη χώρα μας

Το δυσμενές κλίμα που επικρατεί στο Λονδίνο για τον Βρετανό πρωθυπουργό, αποτυπώνεται και σε δημοσκόπηση της YouGov . Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής, το 66% των Βρετανών διαφωνεί πλήρως με την απόφαση του Ρίσι Σούνακ να μη δεχτεί να συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ μόλις το 11% πιστεύει πως ήταν σωστή η ακύρωση του ραντεβού.

Επίσης, σε ερώτημα αν πρέπει να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, το 49% απαντά πως τα Μάρμαρα είναι ώρα να γυρίσουν στη χώρα μας.

Τα ερωτήματα της δημοσκόπησης

«Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, επειδή ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε σε συνέντευξή του την επιθυμία της χώρας του να επιστραφούν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι η Ντάουνινγκ Στριτ πήρε τη σωστή ή τη λανθασμένη απόφαση να ακυρώσει αυτή τη συνάντηση;»

Στην ερώτηση, το 11% απάντησε ότι η απόφαση ήταν σωστή, το 22% ότι δεν γνωρίζει, ενώ το 66% θεωρεί ότι η απόφαση ήταν λάθος.

«Το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο στεγάζει τα Γλυπτά του Παρθενώνα (επίσης γνωστά ως Ελγίνεια Μάρμαρα), ένα σύνολο κλασικών ελληνικών γλυπτών που αφαιρέθηκαν από τον Παρθενώνα στην Αθήνα, πριν από 200 χρόνια από τον Λόρδο Έλγιν. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η Βρετανία πρέπει να επιστρέψει τα Μάρμαρα στην Ελλάδα, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνουν εδώ. Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η Βρετανία πρέπει να επιστρέψει τα Ελγίνεια Μάρμαρα στην Ελλάδα ή να τα κρατήσει στη Βρετανία;»

Σε αυτήν την ερώτηση, το 49% (ένας στους δύο Βρετανούς) θεωρεί ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, ενώ το 15% θέλει να παραμείνουν στη Βρετανία. Το 26% δεν έχει πρόβλημα με καμία από τις δύο επιλογές, ενώ 10% απαντά πως «δεν γνωρίζει».

«Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να λάβει την απόφαση, μαζί με τις ελληνικές αρχές, για το αν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει ή όχι να επιστραφούν στην Ελλάδα;»

Στην παραπάνω ερώτηση το 50% των Βρετανών απαντά ότι την απόφαση για την τύχη των Γλυπτών του Παρθενώνα πρέπει να πάρει το Βρετανικό Μουσείο και το 22% η βρετανική κυβέρνηση. Επίσης, ένα 22% απαντά ότι «δεν ξέρει» και ένα 7% ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί από «άλλον».

Το χρονικό του διπλωματικού επεισοδίου

Η συνάντηση Γεραπετρίτη – Κάμερον πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά το διπλωματικό φάουλ του Ρίσι Σούνακ, να ακυρώσει την τελευταία στιγμή το ραντεβού του με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν έκρυψε την ενόχληση του αποδίδοντας την ακύρωση σε δυσφορία του Βρετανού πρωθυπουργού για όσα ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του στο BBC για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία όπως τόνισε ανήκουν στη χώρα μας και εκλάπησαν.

Δεν δόθηκαν διαβεβαιώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι δεν θα γίνει συζήτηση για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

«Θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν. Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης, πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Και διερωτήθηκε: «Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο, τι θα συνέβαινε;».

Το πρωί της Τρίτης (28/11) η Ντάουνινγκ Στριτ ισχυρίστηκε ότι «οι Έλληνες αθέτησαν την υπόσχεσή τους να μην σηκώσουν το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα».

Ειδήσεις σήμερα:

Σάμος – ΚΤΕΛ: Αλλοδαπός αρνήθηκε να πληρώσει εισιτήριο και έδειρε τον οδηγό

Κένυα – πλημμύρες: Εκατόμβη νεκρών από το φαινόμενο Ελ Νίνιο (εικόνες)

Ισραήλ – Νετανιάχου: Θα καταστρέψω τη Χαμάς μόλις λήξει η εκεχειρία