Χαλκιδική - Έξωση σε 82χρονο: Σε ξύλινο σπιτάκι μένει ο ανάπηρος ηλικιωμένος (εικόνες)

Ο ηλικιωμένος έχει χάσει το ένα του πόδι και είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Τι δήλωσε μετά την έξωση.

«Γροθιά στο στομάχι» αποτελούν τα όσα εκτυλίχθηκαν στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής. Ένας ηλικιωμένος με κινητικά προβλήματα βρέθηκε στον δρόμο, μέσα στο κρύο, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σπίτι του προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έξωσης, παρά το γεγονός πως είχε εκδοθεί προσωρινή απόφαση του Δικαστηρίου για να παραμείνει.

Η επιχείρηση έξωσης έγινε με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος έχει χάσει το ένα του πόδι και είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, διέμενε στο σπίτι μαζί με τη γυναίκα του.

Από τα Νέα Μουδανιά, ο δήμος δέχτηκε να μεταφερθεί ένα ξύλινο σπιτάκι έξω από το σπίτι του κ. Θεόφιλου όπου θα περάσεις τις επόμενες μέρες και νύχτες, εμμένοντας στη θέση του ότι δεν φεύγει από την περιουσία του.

Ο κ. Θεόφιλος μιλώντας στο xalkidikipolitiki.com, ανέφερε ότι δεν έχει πού αλλού να πάει. "Δεν φεύγω από εδώ, δεν έχω να πάω πουθενά. Παίρνω 300 ευρώ. Πού είναι η Δικαιοσύνη και το κοινωνικό κράτος. Είκοσι αστυνομικοί, είκοσι μπράβοι ήρθαν για να μας πετάξουν από το σπίτι μας".

