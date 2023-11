Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Κρόνος και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

-

«Καθώς καταλαγιάζει η επίδραση από την πανσέληνο, σιγά – σιγά τα πράγματα θα είναι καλύτερα», είπε η Λίτσα Πατέρα, την Τετάρτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «Ο Κρόνος που είναι το παλιό και η Δικαιοσύνη, φέρνει ορισμένα πράγματα από το παρελθόν για να διορθωθούν».

«Πολλές φορές μετά από ένα κακό μπορεί να βγει ένα καλό, να μην είμαστε πάντα σίγουροι ότι έγινε κάτι κακό, πρέπει να δούμε πίσω από αυτό», προσέθεσε η αστρολόγος.

Η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμη ότι «η Σελήνη είναι στον Καρκίνο και αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα ασχολείται με το σπίτι του και ότι έχει να κάνει με την βελτίωση του ηθικού και της διάθεσης μας».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι των Χριστουγέννων”: Πότε θα ξεκινήσει – Τι θα περιλαμβάνει

Εκαναν πιάτσα μέρα - μεσημέρι δίπλα σε νηπιαγωγείο!

Χαλκιδική - Έξωση σε 82χρονο: Σε ξύλινο σπιτάκι μένει ο ανάπηρος ηλικιωμένος (εικόνες)