“Ο Πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, "Ο Πρώτος από εμάς".

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο συγκινητικό επεισόδιο γεμάτο ανατροπές!

Sneak preview του 20ου επεισοδίου:

Η Κάτια δεν μπορεί άλλο να λέει ψέματα στον Έβαν για το ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού και αποφασίζει να του πει την αλήθεια για τον Άλκη.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Ο Κοσμάς συνειδητοποιεί ότι η Σοφία έχει αρχίσει να πατάει στα πόδια της, να πιστεύει στον εαυτό της και ξέρει πως αυτό θα την απομακρύνει από εκείνον. Τι απόφαση θα πάρει για να μην τη χάσει; Ο Νικόλας αισθάνεται περίεργα όταν μαθαίνει για τον Δάνη, τον νέο σύντροφο της Έλενας. Ζηλεύει και προσπαθεί μάταια να το παίξει άνετος. Ταυτόχρονα, η Χαρά δεν μπορεί άλλο να κρύψει τα συναισθήματά της για τον Νικόλα και όλα γίνονται πιο δύσκολα... Ο Νικόλας τα χάνει μόλις μαθαίνει πως ο Άλκης είναι ο πατέρας του παιδιού που περιμένει η Κάτια. ο Άλκης ζητάει από την Κάτια κάτι που δεν περίμενε…

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

