Οικονομία

Σκρέκας: Οι τιμές των χριστουγεννιάτικων ειδών μειώνονται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες μειώσεις στις τιμές των προϊόντων προϊόντα χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, διαπίστωσε ο υπουργός. Τι είπε για το «Καλάθι των Χριστουγέννων».

-

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, κατάστημα μεγάλης αλυσίδας παιχνιδιών και εποχικών ειδών ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Ο κ. Σκρέκας συζήτησε με στελέχη της επιχείρησης, υπαλλήλους και καταναλωτές για την αγοραστική κίνηση κατά τη διάρκεια των εορτών, είδε από κοντά τις τιμές στα προϊόντα χριστουγεννιάτικης διακόσμησης και διαπίστωσε ότι οι τιμές είναι μειωμένες μεσοσταθμικά κατά 20% με 30%, σε εκατοντάδες προϊόντα, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ειδικότερα, η μείωση στις τιμές των χριστουγεννιάτικων δέντρων και των διακοσμητικών στολιδιών αγγίζει έως και το 25%, ενώ στα λαμπάκια έως και το 30%, καταδεικνύοντας την πτωτική τάση των τιμών στα συγκεκριμένα προϊόντα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, μετά το τέλος της επίσκεψης δήλωσε:

Οι τιμές είναι μειωμένες μεσοσταθμικά κατά 20%. Θα εξετάσουμε με τις εταιρείες το ενδεχόμενο δημιουργίας «Καλαθιού των Χριστουγέννων». Βεβαίως, οι τιμές είναι ήδη πολύ μειωμένες. Σίγουρα όμως θα έχουμε ένα «Καλάθι» για το τραπέζι των Χριστουγέννων, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν ενόψει των εορτών να προμηθευτούν τα αναγκαία προϊόντα. Σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε την ίδια ημερομηνία με πέρυσι. Αυτό που ζητάμε από τις εταιρείες και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ηλεκτρικών συσκευών και παιχνιδιών είναι να μειώσουν τις τιμές. Να συναισθανθούν τις ανάγκες των νοικοκυριών για τις γιορτές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Μαθητές Γυμνασίου βρέθηκαν ημιλιπόθυμοι στην τουαλέτα

Ποινικός Κώδικας: Τέλος στο ακαταδίωκτο των τραπεζιτών

Εκαναν πιάτσα μέρα - μεσημέρι δίπλα σε νηπιαγωγείο!