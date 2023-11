Οικονομία

Ταξί: 48ωρη απεργία του ΣΑΤΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες δύο ημέρες δεν θα κυκλοφορήσουν ταξί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, μετά την απεργία του Συνδικάτου για το φορολογικό νομοσχέδιο.

-

Με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής γίνεται γνωστό ότι προκηρύσσεται 48ώρη απεργία για τα ταξί της Αθήνας, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Αναλυτικά, το ΣΑΤΑ αναφέρει:

«Με ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ προέκρινε την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Στις 5 & 6 Δεκεμβρίου προκηρύσσει 48ωρη απεργία εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτηση χιλιάδων αυτοκινητιστών για την φοροληστρική επίθεση της κυβέρνησης.

Το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο είναι μια απροκάλυπτη πρόθεση εξόντωσης κάθε μορφής ατομικής επιχειρηματικότητας. Είναι ωμή δολοφονία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των αξιών που υποτίθεται ότι παρέχει μια δημοκρατική χώρα στους πολίτες της.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σχεδίασε τον εργασιακό θάνατο χιλιάδων επαγγελματιών, μεταξύ αυτών και των αυτοκινητιστών ταξί.

Το ταξί κινδυνεύει με αφανισμό. Πρόθεσή τους είναι να μας εξοντώσουν οικονομικά και να μας αναγκάσουν να παραδώσουμε τις άδειές μας σε πολυεθνικές και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Στόχος της κυβέρνησης είναι:

Η εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων.

Η υπαλληλοποίηση 750.000 ανθρώπων που θα στελεχώσουν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και πολυεθνικές.

Η παροχή νέων φοροαπαλλαγών για το κεφάλαιο (μείωση των συντελεστών στους φόρους συγκέντρωσης κεφαλαίου και πώλησης εισηγμένων μετοχών) τα οποία προβλέπονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

ΤΟ ΣΑΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ :

Την απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου

Την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ

Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος»

Ειδήσεις σήμερα:

“Έλενα Βενιζέλου”: Παύθηκε η Διοικήτρια - “Ξεπάγιασαν” νεογνά, λεχώνες και καρκινοπαθείς

Τροχαίο - Μητέρα Έμμας: σκότωσαν μία κόρη, μία αδελφή, μία εγγονή, μία φίλη

Επίδομα παιδιού - Α21: πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις