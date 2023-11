Κόσμος

Μπελέρης: Η Ελλάδα έστησε “μπλόκο” στην Αλβανία σε Συμβούλιο της ΕΕ

Τι περιλαμβάνει η δήλωση της χώρας μας προς το Συμβούλιο και ποια τα αιτήματα που υποβλήθηκαν.

«Η Ελλάδα περιμένει η Αλβανία να λάβει συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα και για την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Μπελέρη όπως επίσης να σεβαστεί το δικαίωμά του για δίκαιη δίκη και το τεκμήριο αθωότητας. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ελλάδα δεν θα είναι σε θέση να συμφωνήσει στα επόμενα στάδια της ενταξιακής διαδικασίας» τονίζει η Αθήνα στη δήλωση που κατέθεσε την Τετάρτη στο Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνεδρίασης του COREPER εν όψει της αποστολής της επιστολής της Προεδρίας προς την Αλβανία.

Στη γραπτή δήλωσή της η Ελλάδα υπογραμμίζει ότι «η σύλληψή του εγείρει σοβαρές ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένης της μεροληπτικής πρακτικής έναντι ενός μέλους εθνικής μειονότητας που προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο. Ο κ. Μπελέρης συνεχίζει να βρίσκεται στη φυλακή μέχρι σήμερα, σχεδόν για επτά μήνες και έτσι έχει στερηθεί το πολιτικό του δικαίωμα ως εκλεγμένος δήμαρχος για να αναλάβει τα καθήκοντά του».

