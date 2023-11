Αθλητικά

Βόλος: “Γλίτωσε τα χειρότερα” νικώντας τον Πανσερραϊκό

Δείτε στιγμιότυπα και εξελίξεις από την αναμέτρηση στο πλαίσιο της Super League, που έλαβε χώρα στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου.

Το εύστοχο πέναλτι του Παναγιώτη Μωραΐτη στο 54’ χάρισε μία πολύ σημαντική νίκη για τον Βόλο με 1-0 στο εξ αναβολής παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό για την 7η αγωνιστική της Super League κι έδωσε την ευκαιρία στη θεσσαλική ομάδα να ξεφύγει για πρώτη φορά πάνω απ’ την επικίνδυνη ζώνη.

Ο Πανσερραϊκός είχε πολύ πιο «γεμάτη» παρουσία στο πρώτο ημίχρονο έχοντας και τις περισσότερες τελικές στο ματς. Στο 11’ το σουτ του Τομάς λίγο έξω από την περιοχή έφυγε άουτ, ενώ στο 17’ ο Κόστιτς έδειξε καλά αντανακλαστικά στο σουτ του Μασαρίποβ από δύσκολη γωνία.

Τα «λιοντάρια» συνέχισαν να έχουν πολύ πιο απειλητική εικόνα απέναντι στον Βόλο, ο οποίος «έχασε» με τραυματισμό στη γάμπα στο 19’ τον «ιθύνοντα νου» του, Ακόστα Μπαριέντος.

Στο 25’ από εκτέλεση κόρνερ του Πηλέα από τα δεξιά, ο Γκοτζαμανίδης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ στο 36’ από το μακρινό σουτ του Πηλέα ο Κόστιτς μπλόκαρε ξανά.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά. Ο Βόλος ανέβασε λίγο πιο ψηλά τις γραμμές του για να πιέσει και στ 50’ κέρδισε πέναλτι, όταν το σουτ του Τσοκάνη βρήκε στο χέρι του Ουεντραογκό.

Ο διαιτητής Βάτσιος, κλήθηκε απ’ τον VAR Γκάμαρη για να δει τη φάση σε on field review με τον ρέφερι απ’ τη Δυτική Αττική να υποδεικνύει εντέλει την εσχάτη των ποινών και τον Μωραΐτη να ευστοχεί στο 54’ απ’ την «άσπρη βούλα» κάνοντας το 1-0 για τον Βόλο.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν μετά το γκολ και στο 70’ πλησίασαν στο γκολ, όμως ο Κόστιτς έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά στο μακρινό, γωνιακό σουτ του Μασαρίποβ.

Το πρόβλημα που προέκυψε μετά το 75’ με τις κάμερες του VAR οδήγησε σε μία δεκάλεπτη διακοπή και «πάγωσε» τους παίκτες των δύο ομάδων, με τον Βόλο να κρατάει στη συνέχεια με σχετική ευκολία το προβάδισμά του ως το φινάλε και να παίρνει μία υπερπολύτιμη νίκη.

Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)

Κίτρινες: Τσοκάνης, Γκλάβτσιτς - Γκοτζαμανίδης, Χοβάν, Σοφιανός, Δεληγιαννίδης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κόστιτς, Άλχο, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Λούνα, Μπαριέντος (19’ λ.τρ. Γκλάβτσιτς), Τσοκάνης, Ντέλετιτς (90’+3’ Ασλανίδης), Κόμπα (90’+3’ Τρουιγιέ), Κίτσος (46’ Μαχαίρας, 62’ Μύγας), Μωραΐτης.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Ουεντραογκό, Δεληγιαννίδης (90’+5’ Ντανκερλούι), Μπέργκστρεμ, Γκοτζαμανίδης, Στάικος (90’+5’ ΜΠαΐροβιτς), Μορέιρα (59’ Χατζηστραβός), Μασαρίποβ, Τομάς (59’ Σοφιανός), Πηλέας, Άλεκσιτς.

