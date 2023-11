Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Τα επιδόματα που πληρώνονται στις 30 Νοεμβρίου

Όλα τα επιδόματα που καταβάλλονται την Πέμπτη από τον ΟΠΕΚΑ.

Τα κοινωνικά επιδόματα Νοεμβρίου θα καταβληθούν αύριο, 30 Νοεμβρίου, μέσω του ΟΠΕΚΑ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το σύνολο των δικαιούχων που θα διανεμηθούν τα επιδόματα ανέρχεται σε 1.383.033, ενώ το σύνολο των καταβολών είναι 325.242.738 ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα παιδιού 687.234 δικαιούχοι - 140.861.982 ευρώ

Επίδομα Στέγασης 251.965 δικαιούχοι - 30.494.339 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 205.771 δικαιούχοι - 44.121.778 ευρώ

Αναπηρικά 182.329 δικαιούχοι - 83.754.902 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 765 δικαιούχοι - 238.526 ευρώ

Επίδομα Ομογενών 5.708 δικαιούχοι - 200.911 ευρώ

Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων, ν. 1296/1982, δικαιούχοι 15.473 - 5.689.493 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων 17.681 δικαιούχοι - 7.104.450 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας 9.844 δικαιούχοι - 2.464.887 ευρώ

Έξοδα Κηδείας 131 δικαιούχοι - 104.172 ευρώ

Επίδομα Γέννησης 11.013 δικαιούχοι - 11.066.000 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια 2.100 δικαιούχοι - 188.485 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές 8 δικαιούχοι - 8.000 ευρώ

Πρόγραμμα Γέφυρα 55 δικαιούχοι - 22.666 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής 543 δικαιούχοι - 286.334 ευρώ

Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες 133 δικαιούχοι - 14.465 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού 429 δικαιούχοι - 325.400 ευρώ

Σημειώνεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού.

