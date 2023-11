Κόσμος

Ισραήλ - Χαμάς: Παράταση εκεχειρίας με κόντρα για τους ομήρους

Την επέκταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές, εν μέσω διαφωνιών για τις ανταλλαγές ομήρων με κρατούμενους και σορούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε —μερικά λεπτά προτού εκπνεύσει η ισχύς της— ότι η ανακωχή με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας παρατείνεται για ακόμη μια μέρα προκειμένου «να συνεχιστούν οι προσπάθειες των μεσολαβητών για την απελευθέρωση ομήρων».

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς επίσης ανακοίνωσε πως συμφώνησε να παραταθεί, για έβδομη ημέρα, η ανακωχή με τον στρατό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας που εφαρμόζεται από την Παρασκευή.

Η ανακωχή του Ισραήλ και της Χαμάς παρατάθηκε για μια μέρα, ως αύριο Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Κατάρ, η χώρα που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στα μέρη με αιγυπτιακή και αμερικανική υποστήριξη, μερικά λεπτά αφού τυπικά εξέπνευσε η ισχύς της εξαήμερης «ανθρωπιστικής παύσης» των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας .

«Η παλαιστινιακή και η ισραηλινή πλευρά συμφώνησαν να παρατείνουν την ανθρωπιστική εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας για μια επιπλέον ημέρα», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος της διπλωματίας του εμιράτου του Κόλπου, ο Ματζίντ αλ Ανσάρι.

Λίγο νωρίτερα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε πρόταση της να απελευθερώσει επτά γυναίκες και παιδιά που έχει στα χέρια της και να της δοθούν οι σοροί άλλων τριών ομήρων που έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, προκειμένου να παραταθεί για ακόμη μια ημέρα η ανακωχή.

Κι αυτό «παρότι επιβεβαιώσαμε διαμέσου των μεσολαβητών πως αυτή η ομάδα (ομήρων) αποτελείται από τους τελευταίους ομήρους που έχει το κίνημα (η Χαμάς) κι εμπίπτουν στη συμφωνημένη κατηγορία» ομήρων προς απελευθέρωση, τονίζει ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η Χαμάς απελευθέρωσε 14 ομήρους, δέκα Ισραηλινούς και τέσσερις Ταϊλανδούς

Η Χαμάς απελευθέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης 14 ομήρους τους οποίους παρέδωσε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, επιβεβαίωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ανταλλαγή κρατουμένων, η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας απελευθέρωσε 10 ισραηλινούς ομήρους, συμπεριλαμβανομένων πέντε εφήβων. Ο Μάτζιντ αλ Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, διευκρίνισε πως τέσσερις εξ αυτών έχουν διπλή υπηκοότητα: τρεις με γερμανική, ένας με ολλανδική και ένας με αμερικανική. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), επίκειται η αποφυλάκιση 30 Παλαιστινίων: 14 γυναικών και 16 ανηλίκων.

Εκτός του πλαισίου συμφωνίας για την ανταλλαγή κρατουμένων, η Χαμάς άφησε επίσης ελεύθερους τέσσερις Ταϊλανδούς.

Νωρίτερα, είχε απελευθερώσει δύο Ρωσοϊσραηλινές ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για «την υποστήριξη του (προέδρου της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν στο παλαιστινιακό ζήτημα». Οι δύο γυναίκες, ηλικίας 50 και 73 ετών, είχαν απαχθεί από το κιμπούτζ Νιρ Οζ κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

?? BREAKING: THE MOST BIZARRE HOSTAGE RELEASE ????????



Jokes, smiles, handshakes & even hugs! Have we ever witnessed prisoners treat their captors like this? This is why Israel won’t allow these hostages to give interviews.



Compare this to how Palestinian hostages are treated by ???? pic.twitter.com/58zUd1DJCn — Majid Freeman (@Majstar7) November 30, 2023

Υπήκοοι Ολλανδίας, Γερμανίας, ΗΠΑ, Ρωσίας και Ταϊλάνδης αφέθηκαν ελεύθεροι

BREAKING: ACTIVIST FEMALE HOSTAGE AHED TAMIMI IS RELEASED AND SPEAKS OUT



Upon her departure, she recounted being warned that her father, currently detained in occupation prisons, would be killed if she choose to reveal the truth. pic.twitter.com/KGZUyfHrvP — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 30, 2023

Το Ισραήλ αποφυλάκισε άλλους 30 Παλαιστίνιους

Τριάντα παλαιστίνιοι φυλακισμένοι στο Ισραήλ αφέθηκαν ελεύθεροι τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας ανακωχής με τη Χαμάς, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών.

It seems that Israeli hostages are in a happy trip in #Gaza! pic.twitter.com/E0vWSBTV7u

— The Palestinian (@InsiderWorld_1) November 29, 2023

Διευκρίνισε πως τα πρόσωπα αυτά —σύμφωνα με τη διπλωματία του Κατάρ, επρόκειτο για 16 ανήλικους και 14 γυναίκες— αφέθηκαν ελεύθερα από κεντρα κράτησης στην επικράτεια του Ισραήλ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ.

Αποφυλακίστηκαν σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση από τη Χαμάς 16 ομήρων που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών και προσώπων με διπλή υπηκοότητα.





