Υπουργικό Συμβούλιο: τα θέματα της συνεδρίασης

Η ατζέντα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη του νομοσχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την επίτευξη της αστικής ανθεκτικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταστολή της αυθαίρετης δόμησης,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη του νομοσχεδίου για το Εθνικό Σύστημα Τραύματος,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη ερανιστικών νομοσχεδίων των Υπουργείων τους,

Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

Εισήγηση από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη για την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

