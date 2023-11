Κοινωνία

Παράσυρση Έμμας: Η κατάθεση της συνοδηγού για την μοιραία νύχτα

Η 20χρονη συνοδηγός περιγράφει τη διαδρομή του αυτοκινήτου μέχρι την παράσυρση της φοιτήτριας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη για την θανατηφόρα παράσυρση με εγκατάλειψη της 21 ετών Έμμας, πέρσι τον Νοέμβριο, στην Καμάρα, για την οποία κατηγορείται ένας 27χρονος οδηγός που βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος και διώκεται για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

Κατά τη σημερινή 3η μέρα της αποδεικτικής διαδικασίας ολοκλήρωσε την κατάθεσή της η 20χρονη συνοδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου που είχε καταστεί αρχικά κατηγορούμενη για την υπόθεση αλλά απηλλάγη στη συνέχεια με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου. Περιγράφοντας τη διαδρομή που ακολούθησε το αυτοκίνητο μέχρι την παράσυρση της άτυχης φοιτήτριας, η μάρτυρας κατέθεσε τα εξής: «Πηγαίναμε ευθεία κανονικά, ούτε χαλαρά, ούτε πολύ γρήγορα. Δεν έκανε ελιγμούς. Είχαμε δίπλα μας αμάξια. Σταματήσαμε στο κόκκινο φανάρι στο Συντριβάνι. Ξεκινήσαμε κανονικά. Εγώ έβλεπα το κινητό μου, έστελνα μηνύματα. Ένιωσα το πρώτο φρένο και το πίσω μέρος του αμαξιού να φεύγει. Έφυγε δεξιά και μετά αριστερά. Απλά είδα την κοπέλα πάνω στο παρμπρίζ, από τη δική μου πλευρά και μετά τη σκιά της στον καθρέπτη. Κατάλαβα ότι κάτι χτύπησε, δεν είδα ότι ήταν άνθρωπος. Ένιωσα ένα χτύπημα από πίσω».

Η ίδια ανέφερε ότι μετά την παράσυρση επιχείρησε να βγει από το αυτοκίνητο για να βοηθήσει την παθούσα αλλά ο οδηγός την τράβηξε από το χέρι με την ίδια να νιώθει φόβο. «Φεύγοντας από το σημείο του δυστυχήματος, όταν στρίψαμε στην οδό Ιασωνίδου, άνοιξα την πόρτα και πήγα να φύγω. "Άσε με, θέλω να πάω στην κοπέλα. Να πάω σπίτι", του είπα και μου απάντησε: "Δώσε μου δυο λεπτά". Με τράβηξε από το χέρι. Ένιωσα και φόβο με το συγκεκριμένο άτομο για το τι μπορεί να κάνει. Για να με καθησυχάσει, είπε ότι δεν είναι βαριά χτυπημένη. Όταν πήγα σπίτι διάβασα ότι ήταν διασωληνωμένη. Ήμουν σε σοκ» είπε. Σε σχετικές ερωτήσεις από την έδρα, η 20χρονη σημείωσε ότι τον κατηγορούμενο τον γνώριζε δύο μήνες και το συγκεκριμένο βράδυ είχε προσφερθεί να τη μεταφέρει στη δουλειά της, στα Λαδάδικα.

«Τεχνικά ανασφαλές και επικίνδυνο το αυτοκίνητο»

Ακολούθως, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε μηχανολόγος οχημάτων που κλήθηκε να κάνει την τεχνική πραγματογνωμοσύνη στο επίδικο αυτοκίνητο, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης. Όπως κατέθεσε, το αυτοκίνητο έτρεχε με 104 χλμ./ώρα, ενώ είχε υποστεί επεμβάσεις σε ποσοστό 90% σε σχέση με την εργοστασιακή του κατασκευή, με πιο χαρακτηριστική την αλλαγή κινητήρα για την επίτευξη μεγαλύτερης ιπποδύναμης.

«Δεν έχω δει ανάλογες επεμβάσεις, πρώτη φορά μου συνέβη. Η κατασκευάστρια εταιρεία τις θεωρεί παράνομες. Η στόχευση αυτών των επεμβάσεων είναι η επίδειξη και η ταχύτητα» σημείωσε ο πραγματογνώμονας. Χαρακτήρισε, δε, το όχημα ως «τεχνικά ανασφαλές και επικίνδυνο» για την κυκλοφορία του μέσα στον αστικό ιστό. «Αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούνται σε αγώνες "ντράγκστερ" και σε πίστες» τόνισε σε άλλο σημείο της κατάθεσής του.

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων, ενώ ούτε σήμερα μετήχθη στα δικαστήρια ο 27χρονος κατηγορούμενος, αλβανικής καταγωγής, που κρατείται προσωρινά στις φυλακές Νιγρίτας.

