Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο Σούνακ, οι προβλέψεις και η όψη στις 9 Ιουνίου 2024 (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

-

Με αναδρομή για τις προβλέψεις που είχε κάνει προ μηνών για τον Ρίσι Σούνακ, αλλά και για την όψη Άρη - Πλούτωνα, αναφέροντας ότι λόγω της δυσαρμονίας θα επηρεαστούν χώρες και θα φέρουν αναταράξεις και εντάσεις, ξεκίνησε η Λίτσα Πατέρα την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ακόμη, όπως “προειδοποίησε”, ανάλογη όψη των πλανητών αναμένεται στις 9 Ιουνίου 2024, οπότε ο Άρης θα είναι στον Ταύρο και ο Πλούτωνας, που θέλει να τα αλλάξει όλα, θα είναι στην Υδροχόο.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις της Πέμπτης, η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «έχει αλλάξει το κλίμα και η διάθεση μας, καθώς ο Τοξότης είναι το πιο χαρούμενο ζώδιο, επειδή έχει κυβερνήτη τον Δια και έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα του την αισιοδοξία», ενώ όπως ανέφερε «πάντα τις τελευταίες ημέρες των Χριστουγέννων νιώθουμε μια μελαγχολία, γιατί αλλάζει η θέση του Ήλιου. Μας επηρεάζουν οι πλανήτες, ας τους “ακούμε”».

Η αστρολόγος του ΑΝΤ1 είπε ακόμη ότι «η Αφροδίτη εξακολουθεί να είναι στον Ζυγό και για αυτό θέλουμε να βγούμε, να ψωνίσουμε και να χαρούμε, ενώ θα φέρει και αρκετούς έρωτες».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

