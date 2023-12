Τεχνολογία - Επιστήμη

“Brave New Greece”: Η απειλή της λειψυδρίας και το μέλλον της εργασίας (εικόνες)

Ένα ανεπανάληπτο φουτουριστικό ταξίδι, μια εκπομπή για το μέλλον.... σήμερα! Μια εμπειρία μέσω του ΑΝΤ1 που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «BRAVE NEW GREECE» με ξεναγό τη CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη, έρχεται για να μας υπενθυμίσει πως το μέλλον δεν είναι εκεί μόνο για να μας προβληματίζει. Είναι εκεί για να μας προκαλεί ενθουσιασμό και να μας κάνει να ονειρευόμαστε νέα όρια για το τι είναι εφικτό. Για το πώς θα κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αρκεί να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αρκεί να δούμε πώς θα προκύψει, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της Ελλάδας του σήμερα. Το «BRAVE NEW GREECE» δίνει βήμα σε κορυφαίους ειδικούς, επιστήμονες, thought-leaders και innovators, οι οποίοι μιλούν για τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο.

Σάββατο 2 Δεκεμβριου στις 15:00

#BraveNewWater

H απειλή της λειψυδρίας και οι «σύμμαχοί» μας στον πόλεμο για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού

Τα υφιστάμενα αποθέματα νερού επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες μας τις επόμενες δεκαετίες ή μήπως η λειψυδρία αποτελεί άμεση απειλή; Το συγκεκριμένο ερώτημα βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων περιόδων ξηρασίας που μειώνουν τη διαθέσιμη ποσότητα υδάτινων πόρων. Βρίσκεται, επίσης, στην καρδιά του νέου επεισοδίου της εκπομπής #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewWater, το οποίο επιχειρεί να σκιαγραφήσει πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον του νερού, αυτού του πολύτιμου και αναντικατάστατου φυσικού πόρου.

Θα είναι, άραγε, δυσοίωνο, δεδομένου ότι περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν σήμερα πρόσβαση σε πόσιμο νερό; Ποιον ρόλο καλείται να παίξει η Ελλάδα, της οποίας ένα μεγάλο τμήμα απειλείται με ερημοποίηση; Πού καταλήγει ο μεγαλύτερος όγκος του μη θαλασσινού νερού; Υπάρχουν λύσεις για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης του;

Αναζητώντας απαντήσεις, ακούμε ειδικούς του χώρου και μεταφερόμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου η Coca-Cola στην Ελλάδα υλοποιεί παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων στις τοπικές κοινότητες. Επισκεπτόμαστε, ακόμη, το εργοστάσιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον, όπου υιοθετείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υπεύθυνης χρήσης νερού. Μπορεί η τεχνολογία να αποτελέσει σύμμαχο, ώστε το μέλλον του νερού να γίνει πιο φωτεινό; Αποτελεί η αφαλάτωση λύση και, αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις; Πόσο σημαντική είναι, τέλος, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την υπεύθυνη διαχείριση του νερού;

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Μιχαήλ Σκούλλος (Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πρόεδρος, ΜΙΟ-ECSDE & GWP-Med), Σταύρος Μουρελάτος (Γενικός Διευθυντής Coca-Cola Hellas), Αλέξανδρος Υφαντής (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Sychem), Μανώλης Τσατσαράκης (Πρόεδρος, Κοινότητα Προφήτη Ηλία), Μιχάλης Τζορμπατζάκης (Πρόεδρος, Ομάδα Παραγωγών Σταφίδας & Σταφυλιού Προφήτη Ηλία), Χαράλαμπος Λάππας( Υπεύθυνος Προγράμματος, GWP-Med), Νίκη Πυθαρούλη (Γενική Διευθύντρια, Εργοστάσιο Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Ηράκλειο).

Κυριακή 3 Δεκεμβριου στις 15:00

#BraveNewSkills

To μέλλον της εργασίας σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο

H απόκτηση νέων δεξιοτήτων αποτελεί «κλειδί» για την προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές. Ωστόσο, σε έναν κόσμο όπου η συσσωρευμένη και ολοένα αυξανόμενη ανθρώπινη γνώση βρίσκεται στην παλάμη του χεριού μας, ποια είναι τα εφόδια στα οποία πρέπει να επενδύσουμε; Είναι, άραγε, πολύ αργά για να τα αποκτήσουμε στη μέση της επαγγελματικής μας ζωής; Το νέο επεισόδιο της εκπομπής #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewSkills προσπαθεί να ρίξει φως στο μέλλον των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της αγοράς εργασίας, όπου οι σταθερές αλλάζουν συνεχώς.

Πόσο πιθανό είναι να καταργηθούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης ορισμένα επαγγέλματα; Υπάρχουν ειδικότητες που λείπουν από την αγορά; Ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες, ανεξαρτήτως επαγγελματικού προσανατολισμού; Πώς μπορεί να προετοιμαστεί κάποιος για το μέλλον; Αναζητώντας απαντήσεις, μιλάμε με τους ειδικούς του χώρου, ενώ επισκεπτόμαστε την έδρα της PeopleCert, της εταιρείας που καταλαμβάνει ηγετική θέση, διεθνώς, στις πιστοποιήσεις σχεδόν κάθε είδους δεξιότητας. Φαίνεται ότι ο καλύτερος, ίσως, τρόπος για να προετοιμαστεί κάποιος για το μέλλον είναι αρχικά να αποδεχθεί ότι η αλλαγή είναι η μόνη βεβαιότητα.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Έλενα Γεωργανά (Business Partner @Executive Level, kariera.gr), Βύρων Νικολαΐδης (Ιδρυτής & CEO, PeopleCert), Γεώργιος Δουκίδης (Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ΟΠΑ), Κατερίνα Πραματάρη (Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΟΠΑ), Δημήτρης Νικολαΐδης (Chief Growth Officer, PeopleCert), Εύα Τσαντιράκη (Software Engineer).

«BRAVE NEW GREECE» με τη Μαριάννα Σκυλακάκη κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό!

#BraveNewGreece

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση / Σενάριο: Μαριάννα Σκυλακάκη

Μαριάννα Σκυλακάκη Σκηνοθεσία: Πάνος Θ. Μελίδης

Πάνος Θ. Μελίδης Αρχισυνταξία: Δημήτρης Δελεβέγκος

Δημήτρης Δελεβέγκος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Δημήτρης Ζωγραφάκης Εκτέλεση Παραγωγής: Πέτρος Αδαμαντίδης

Πέτρος Αδαμαντίδης Παραγωγή: αθηΝΕΑ x ελc productions

