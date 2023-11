Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, "Ο Πρώτος από εμάς".

-

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο συγκινητικό επεισόδιο γεμάτο ανατροπές!

Sneak preview του 21ου επεισοδίου:

Ο Φίλιππος με τον Αλέξη εξακολουθούν να είναι τσακωμένοι. Ο Αλέξης δεν αντέχει άλλο να τον παραμελεί και ενημερώνει τον Φίλιππο για την παραίτησή του.



ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Ο Νικόλας εκμυστηρεύεται τον έρωτά του στη Χαρά αλλά η αντίδρασή της είναι αναπάντεχη… Η Έλενα εξομολογείται κάτι στον Δάνη που θα τον κάνει να απομακρυνθεί από κοντά της. Πίνει για να ξεχάσει τον πόνο της και γίνεται η αιτία να μάθει η Σοφία το μυστικό της Κάτιας για το παιδί που περιμένει από τον Άλκη. Η Σοφία θυμώνει με τις φίλες της που δεν είχαν μοιραστεί μαζί της, τόσο καιρό, αυτό το μυστικό. Ο Έβαν φεύγει για δουλειά στη Γερμανία. Η Κάτια μένει στο σπίτι μόνη της και μία αιμορραγία θα την αναστατώσει. Ο Άλκης συνοδεύει την Κάτια στη γυναικολόγο της και περιμένει κι εκείνος με αγωνία να μάθει αν το παιδί τους είναι καλά…

Δείτε το trailer:

#OPrwtosApoEmas



«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος



Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

Ειδήσεις σήμερα:

Ποινικός Κώδικας - Φλωρίδης: Αλλαγές για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των θυμάτων

Τουρκία: Σκότωσε μάνα και κόρη και τις έριξε δεμένες σε γκρεμό (βίντεο)

Χένρι Κίσινγκερ: Πέθανε το “γεράκι της διπλωματίας”