Σεισμός στην Ζάκυνθο

Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού που "ταρακούνησε" το νησί.

Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ «ταρακούνησε» τη Ζάκυνθο λίγο πριν τις 15:00 της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή 21 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Βολιμών Ζακύνθου και το εστιακό του βάθος στα 20 χιλιόμετρα.

Μέτρα προστασίας κατά την διάρκεια του σεισμού:

Αν είστε μέσα στο σπίτι

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του. Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν. Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι. Μην βγείτε στο μπαλκόνι.

Αν είστε σε ψηλό κτήριο

Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση. Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια. Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο

Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.

