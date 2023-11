Πολιτική

Ελεγκτικό Συνέδριο: Η Σωτηρία Ντούνη νέα πρόεδρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι η πέμπτη κατά σειρά γυναίκα που βρίσκεται στην κορυφή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας,

-

Το υπουργικό συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίαση του, μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, τοποθέτησε την Σωτηρία Ντούνη πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Υπενθυμίζεται, ότι η κ. Ντούνη συγκέντρωσε τα 4/5 των ψήφων στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, ενώ είναι η πέμπτη κατά σειρά γυναίκα που βρίσκεται στην κορυφή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, μετά τον 'Αρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Επίσης, η κυρία Ντούνη είναι η αρχαιοτέρα στην επετηρίδα των αντιπροέδρων του E.Σ.

Ειδικότερα, η νέα πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου γεννήθηκε στο Κορωπί Αττικής το 1961, είναι έγγαμη και έχει δύο παιδιά.

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου Paris VIII στο Δημοσιολογικό Δίκαιο (DEA).

Διορίστηκε δόκιμη εισηγήτρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 11.7.1989 και προήχθη σε:

Εισηγήτρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 14.07.1991,

Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 12.09.1996,

Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 26.09.2003 και

Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 13.09.2010.

Τέλος, γνωρίζει την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Σκότωσε μάνα και κόρη και τις έριξε δεμένες σε γκρεμό (βίντεο)

Χένρι Κίσινγκερ: Πέθανε το “γεράκι της διπλωματίας”

Ο Πάπας Φραγκίσκος αποκάλυψε το πρόβλημα της υγείας του