Κόσμος

Μπελέρης: Απώτερος σκοπός του Ράμα η φτωχοποίηση των ντόπιων Ελλήνων

Σχέδιο φτωχοποίησης της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία καταγγέλει ο δήμαρχος Χειμμάρας, Φρέντη Μπελέρη.

Συνέντευξη παραχώρησε ο Φρέντη Μπελέρης στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», εν αναμονή της εξέτασης του αιτήματός του στις 4 Δεκεμβρίου να του δοθεί άδεια από τις φυλακές, προκειμένου να ορκιστεί δήμαρχος Χειμάρρας.

Ο Μπελέρης εξαπέλυσε, ειδικότερα, πυρά κατά του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, τον οποίο κατηγόρησε ότι θέλει να αναπτύξει το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χειμάρρας με τη συνεργασία πολιτικών του φίλων και οικονομικών παραγόντων, που θα του εξασφαλίσουν την παραμονή του στην εξουσία τα επόμενα χρόνια. Απώτερος σκοπός του Έντι Ράμα, υποστήριξε, ο πλουτισμός των υποστηρικτών του και η φτωχοποίηση των ντόπιων Ελλήνων κατοίκων.

Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας μίλησε ακόμη για το «μπλόκο» στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας στην ΕΕ.

Παράλληλα, ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τον Έλληνα πρωθυπουργό για την υποστήριξή του, τον υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου, τον βουλευτή Άγγελο Συρίγο και τον ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη, οι οποίοι τον επισκέφθηκαν στις φυλακές.

