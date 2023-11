Life

“Η Μάγισσα”: πρωτιά στην τηλεθέαση τον Νοέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η "Μάγισσα" με το καθηλωτικό σενάριο και την κινηματογραφική σκηνοθεσία συνεπήρε το τηλεοπτικό κοινό.

-

Κυρίαρχη ήταν η παρουσία της «Μάγισσας» τον Νοέμβριο, τόσο σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της ιστορίας της όσο και στη μάχη της τηλεθέασης.

Η υψηλών προδιαγραφών σειρά του ΑΝΤ1 κατέκτησε την κορυφή, ενώ η αριστοτεχνική πλοκή της καθήλωσε 1.594.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για τον Νοέμβριο, η «Μάγισσα» ήταν πρώτη, στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 19,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά κατέγραψε συνολικό μερίδιο 26,4% σε επιμέρους γυναικείο κοινό, ενώ και στους άνδρες οι αποδόσεις ήταν σταθερά υψηλές, αγγίζοντας σε επιμέρους κοινό το 24,4%.

Με καθηλωτικό σενάριο, κινηματογραφική σκηνοθετική ματιά και εξαιρετικές ερμηνείες, η «Μάγισσα» συνεχίζει να ξετυλίγει το νήμα της συγκλονιστικής ιστορίας της.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Πάπας Φραγκίσκος αποκάλυψε το πρόβλημα της υγείας του

Τουρκία: Σκότωσε μάνα και κόρη και τις έριξε δεμένες σε γκρεμό (βίντεο)

Χένρι Κίσινγκερ: Πέθανε το “γεράκι της διπλωματίας”