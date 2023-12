Κοινωνία

Φωτιά σε κτήριο στην Αθήνα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στην περιοχή και ρίχτηκαν στην μάχη με τις φλόγες.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στο κέντρο της Αθήνας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Βουλής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κατάσβεση της φωτιά έσπευσαν αμέσως 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Βουλής στην Αθήνα. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 1, 2023

