Καβάλα - Καταγγελία: Πέθανε άνδρας περιμένοντας το ασθενοφόρο

Νέα καταγγελία έρχεται στο φως, για καθυστέρηση ασθενοφόρου που οδήγησε στον θάνατο έναν άνδρα. Η ανάρτηση του περιφερειακού συμβούλου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε περιφερειακός σύμβουλος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δημήτρης Λυμπεράκης, ο οποίος ανέφερε πως μεσήλικας πέθανε ενώ περίμενε ασθενοφόρο, στην Ελευθερούπολη Καβάλας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης.

Αμέσως έσπευσαν να τον βοηθήσουν περαστικοί κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ένας από τους απινιδωτές τους οποίους έχει τοποθετήσει ο Δήμος Παγγαίου.

Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας της Ελευθερούπολης, ωστόσο ήταν απασχολημένο σε άλλο περιστατικό, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο από την Καβάλα, το οποίο έφτασε στο σημείο μετά από περίπου μισή ώρα, όμως τελικά ο άντρας δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Το περιστατικό το περιγράφει γλαφυρά με ανάρτησή του στο Facebook ο περιφερειακός σύμβουλος ΑΜ-Θ, Δημήτρης Λυμπεράκης, ο οποίος αφήνει, μάλιστα, αιχμές προς την κεντρική Κυβέρνηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η δημόσια Υγεία.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Λυμπεράκη:

Κέντρο Ελευθερούπολης σήμερα το μεσημέρι. Άνδρας μέσης ηλικίας παθαίνει, μάλλον, ανακοπή. Σπεύδουν πολλοί προς βοήθεια. Χρησιμοποιούν απινιδωτή και κάποιοι προσπαθούν να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Καλούν απεγνωσμένα να έλθει ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο!!! Καλούν ασθενοφόρο από Καβάλα. Έρχεται μετά από 25 λεπτά. Ο άνδρας πεθαίνει αβοήθητος. Στην τηλεόραση παίζεται το σίριαλ των Ελγινείων…

