Κωνσταντοπούλου για ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μία ματαίωση για τον κόσμο της Αριστεράς (βίντεο)

Τι ανέφερε για τις αποχωρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για τον απόηχο της επίσκεψης Μητσοτάκη στο Λονδίνο και το διπλωματικό επεισόδιο με Σούνακ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρέθηκε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής.

Η βουλευτής και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σχολίασε μεταξύ άλλων τις αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου.

Καθιέρωση επιστολικής ψήφου

"Εμείς είχαμε υποχρεώσει την κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλία για την ψήφο των αποδήμων και για αυτό είναι μία κατάκτηση που την πιστωνόμαστε" ενώ όπως είπε "σημασία έχει να μην υπάρξει ούτε ένας που να μην μπορεί να ψηφίσει, καθώς κατ' επανάληψη υπάρχουν συνθήκες που εμποδίζουν τον κόσμο να ψηφίζει, όπως έγινε την άνοιξη στις εκλογές με τους εποχικούς υπαλλήλους και τους φοιτητές".

Η κ. Κωνσταντοπούλου έθεσε και ζήτημα εγκυρότητας της επιστολικής ψήφου αναφέροντας πως "συχνά υπάρχει αλλοίωση και παρέμβαση στα αποτελέσματα, όπως έγινε το 2019 που βρέθηκε σε εκλογικό κέντρο ανέγγιχτος σάκος με ψήφους".

Για τις αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ

"Ήταν κάτι εντελώς αναμενόμενο και μία ακόμη ματαίωση για τον κόσμο της Αριστεράς" είπε η κ. Κωνσταντοπούλου για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ενώ όπως τόνισε "ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 ήταν ένα σκέτο κέλυφος. Είχε χαθεί κάθε επαφή με τις ιδέες της Αριστεράς, για αυτό και αποχώρησα"

Σε ερώτηση για τον αν την έχουν προσεγγίσει στελέχη που αποχώρησαν η ίδια είπε πως "δεν μιλώ με κανέναν από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τους ανθρώπους που πρόδωσαν τον κόσμο, δεν θα τολμούσαν και οι ίδιοι να με πλησιάσουν"

Για την εξεταστική επιτροπή για το δυστύχημα στα Τέμπη

"Η κυβέρνηση έχει λυσσάξει να με πετάξει έξω από την Επιτροπή για τα Τέμπη, καθώς εγώ εκπροσωπώ ως δικηγόρος οικογένειες θυμάτων. Εκείνοι θέλουν να κρυφτεί η αλήθεια και για αυτό προσπαθούν να αλλοιώσουν το συμβούλιο" είπε χαρακτηριστικά

Η κ. Κωνσταντοπούλου προχώρησε και σε καταγγελία λέγοντας πως "το μοναδικό μέλος του συμβουλίου που γνωρίζει ποινικό δίκαιο υπερσπίζεται κατηγορούμενο"

Για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λονδίνο

"Άριστη η στρατηγική του Μητσοτάκη, που ηθελημένα ή άθελά του δημιούργησε ένα θετικό για τη χώρα μας διπλωματικό επεισόδιο" είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ ανέφερε πως "η κίνηση Σούνακ ήταν εντελώς ανόητη"

