Κοινωνία

Βύρωνας: Φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα

-

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εντός του διαμερίσματος.

Η φωτιά σύμφωνα με το ρεπορτάζ προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου στην κουζίνα του σπιτιού.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά στον Βύρωνα Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ μεταβαίνει ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 1, 2023





Ειδήσεις σήμερα:

Παναμάς: Παραιτήθηκε ο Υπουργός Εμπορίου

Missing Kid Alert: ανήλικες μπήκαν σε ταξί και εξαφανίστηκαν

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 162 σημεία