Βαθμολογία UEFA: Η θέση της Ελλάδας μετά τις ήττες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, Ολυμπιακού

Εφιαλτικό βράδυ για την Ελλάδα με... σανίδα σωτηρίας από τον ΠΑΟΚ. Η βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα μετά τις συναντήσεις χθες στα κύπελλα Ευρώπης, δεν συγκέντρωσε τους βαθμούς που επιθυμούσε και παρέμεινε στη 19η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Οι τρεις ήττες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού δεν προσέφεραν πόντους και μόνο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σώσει την παρτίδα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πρόσθεσε βαθμούς στην Ελλάδα μετά τη μεγάλη νίκη στη Φρανκφούρτη επί της Αϊντραχτ με 2-1.

Η Ελλάδα, που «έχασε» τέσσερις θέσεις μέσα σε έναν χρόνο, ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο 2023/24 και παραμένει στο Νο 19 της κατάταξης και θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να υπερκαλύψει τη διαφορά και να προσπεράσει την Ουκρανία, το Ισραήλ, τη Σερβία και τη Νορβηγία, προκειμένου να μπορέσει να φτάσει πάλι στο Νο 15 και να είναι σε θέση να βγάλει και πάλι πέντε ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα από τη σεζόν 2025/26.

Η κατάταξη:

ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

15. Δανία 29.700 2/4

16. Ισραήλ 28.125 2/4

17. Σερβία 27.775 3/5

18. Ουκρανία 27.400 2/5

19. ΕΛΛΑΔΑ 27.125 4/5