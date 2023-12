Life

“Το Πρωινό”- Ομόφυλα ζευγάρια: “Μόλις προσγειωθούμε στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” εγώ, ο σύζυγός μου και τα παιδιά μας θεωρούμαστε ξένοι” (βίντεο)

Ο κ. Άνθης έχει παντρευτεί και ζει με τον σύζυγο και τα παιδιά τους στις Βρυξέλλες. Τι λέει στο "Πρωινό" για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια και τις δυσκολίες που ο ίδιος και ο σύζυγός του αντιμετωπίζουν.

Για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ίδιος και ο σύζυγός του στην Ελλάδα μίλησε στο "Πρωινό" ο Σταμάτης Άνθηςς, οικονομολόγος που ζει στις Βρυξέλλες.

"Με παρένθετη κυοφορούσα αποκτήσαμε με τον σύζυγό μου 2 παιδιά" είπε στην εκπομπή διευκρινίζοντας πως "στον Καναδά η παρένθετη μητέρα είναι αλτρουιστική και δεν τίθεται ζήτημα χρημάτων"

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα ομόφυλο ζευγάρι με παιδιά στην Ελλάδα είπε χαρακτηριστικά πως "η ελληνική πολιτεία αρνείται να δώσει στα παιδιά μας ελληνική ιθαγένεια επειδή έχουν ομόφυλους γονείς και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα παιδιά μας με τον σύζυγίό μου στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτα νομικά".

"Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα από πέρυσι που χρειάστηκε να πάει το ένα παιδί μας σε νοσοκομείο στην Ελλάδα και δεν μας επέτρεψαν να είμαστε και οι 2 γονείς μαζί με το παιδί μας. Τα παιδιά εφόσον δεν αναγνωρίζονται δεν απολαμβάνουν και τα δικαιώματα όλων των υπόλοιπων παιδιών" είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως "φεύγουμε από τις Βρυξέλλες ως οικογένεια και με το που προσγειωθούμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας είμαστε 4 ξένοι".

