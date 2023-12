Αθλητικά

Super League: Παναιτωλικός - ΑΕΚ και Λαμία - Βόλος άλλαξαν ώρα

Τι ώρα θα διεξαχθούν τα δύο παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής. Η ανακοίνωση της Λίγκας.

Αλλαγή ώρας σε δύο παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής την Κυριακή (10/12) ανακοίνωσε σήμερα η Super League.

Συγκεκριμένα το ματς Παναιτωλικός-ΑΕΚ θα αρχίσει στις 16:00, αντί για τις 19:30, ενώ το Λαμία-Βόλος μεταφέρεται στις 19:30 αντί για τις 16:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της λίγκας:

«Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της 14ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, οι παρακάτω αγώνες αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής: Ο αγώνας ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕΚ θα διεξαχθεί την Κυριακή 10/12/2023 στις 16:00 (αντί για τις 19:30). Ο αγώνας ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 10/12/2023 στις 19:30 (αντί για τις 16:00).»

