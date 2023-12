Κόσμος

Μαδρίτη: Ελικόπτερο έπεσε στον Περιφερειακό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναφορές για τραυματίες. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληφορορίες για το αεροπορικό ατύχημα.

-

Ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στον Περιφερειακό της Μαδρίτης, μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων Efe χωρίς άλλα στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα συντρίμμια του κίτρινου ελικοπτέρου, υπάρχουν άτομα που τραυματίστηκαν, αλλά ευτυχώς ελαφρά.

Οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών της πόλης δεν επιβεβαίωσαν αρχικά την πληροφορία.

!????? #Madrid Cae un helicoptero en la M40 . Participaba en la feria European Rotors en IFEMA .

pic.twitter.com/6gf59Jr4qI

#ULTIMAHORA ?? Un helicoptero se estrella en la autopista M-40 de #Madrid. ? Melchor Saiz-Pardo https://t.co/DdGhMtuc0a

— Diario SUR (@DiarioSUR) December 1, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Ο Κουτσούμπας για επιστολική ψήφο, Κασελλάκη και Γλυπτά του Παρθενώνα

Παναμάς: Παραιτήθηκε ο Υπουργός Εμπορίου

Missing Kid Alert: ανήλικες μπήκαν σε ταξί και εξαφανίστηκαν