Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Παρασκεύης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

"Να σπέυσετε να κάνετε τα ψώνια των Χριστουγέννων σήμερα, καθώς από 13 του μήνα ο ανάδρομος θα φέρει υπερβολές" είπε η Λίτσα Πατέρα, την Παρασκευή, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

"Επιπλέον, 29/12 είναι μία υπέροχη ημερομηνία για έρωτες και χρήματα" τόνισε η αγαπημένη αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





