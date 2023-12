Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Αισθητική προσώπου, πάχος στην κοιλιά και κοιλιοκήλες

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η πλούσια θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Αυξάνονται οι καταγγελίες για παραμορφώσεις προσώπου από κακή χορήγηση ενέσιμων θεραπειών. Τι πρέπει να προσέχουμε;

Πώς μπορούμε να διώξουμε την κοιλιά γρήγορα και αποτελεσματικά;

«Καμπανάκι» από τους επιστήμονες για τη σωστή χρήση των ηρεμιστικών.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Επίδειξη μόδας με μοντέλα άτομα με αναπηρία, σε μια γιορτή αγάπης και προσφοράς.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Crash test στα τυριά και τα ευεργετικά συστατικά τους. Ποιοι πρέπει να προτιμούν τα λευκά και ποιοι τα κίτρινα;

Ποια είναι η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση για τις κοιλιοκήλες;

Ειδικοί χειρισμοί για μπλοκαρισμένη σπονδυλική στήλη και πόνο σε αυχένα και πλάτη.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Τι πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν καναρίνια;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος