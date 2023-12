Life

“Παγιδευμένοι”: Νέο πρόσωπο ανατρέπει ζωές και ισορροπίες

Ποιος είναι ο Αντώνης Καρέλλης που "εισβάλλει" στην δραματική σειρά του ΑΝΤ1 και φέρνει τα πάνω - κάτω.

Νέο πρόσωπο "εισβάλλει" στην δραματική σειρά του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι", και ανατρέπει τις ζωές όλες.

Ποιος είναι ο Αντώνης Καρέλλης που έρχεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για να ταράξει τα νερά και να ανατρέψει τις ισορροπίες;

Είναι ο Πρόεδρος της Επιθεώρησης Δικαστικών Λειτουργών και Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Σοβαρός, αυστηρός, λιγομίλητος, ανέκφραστος. Πάντα σκεπτικός και συνοφρυωμένος. Οι κινήσεις του αργές και μελετημένες. Έρχεται ως ανώτερος όλων, για να ελέγξει τη νομιμότητα των ερευνών του Δημήτρη, του Σταύρου και του Ανδρέα σχετικά με το έγκλημα στο πηγάδι και την ενοχή του Παναγιώτη Βερβερίδη.

Είναι αυτός που θα κρίνει αν ο Δημήτρης σκότωσε τον Παναγιώτη με δόλο ή όχι.

Ποιος, όμως, έχει ζητήσει την επέμβασή του; Είναι τόσο αμερόληπτος και δίκαιος όσο θέλει να δείχνει; Ή μήπως υπάρχει κάποιος που ορίζει τις κινήσεις και τις αποφάσεις του;

Πόσο κινδυνεύει ο Δημήτρης από αυτόν;

Τον ρόλο του Αντώνη Καρέλλη υποδύεται ο Χρήστος Σαπουντζής.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

