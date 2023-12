“The 2night show”: Πρωτιά τηλεθέασης και τον Νοέμβριο!

Life

Πώς το νυχτερινό talk show του επιτυχημένου έλληνα παρουσιαστή κέρδισε "την καρδιά" του τηλεοπτικού κοινού για άλλη μια φορά.

Το «The 2Night Show» με τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου, με τους ξεχωριστούς καλεσμένους και τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του και τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή τερμάτισε πρώτη τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,5% και 5,3 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο γενικό σύνολο με 16,6% και 7,1 μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το «The 2Night Show» ήταν πρώτο στην πλειοψηφία των ηλικιακών κοινών, σημειώνοντας τις πιο υψηλές επιδόσεις του στους άνδρες 25-34 με 18,4%, και στις γυναίκες 45-54, φτάνοντας το 17,9%.

