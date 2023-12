Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΠΥΥ - Συνταγογραφήσεις “μαϊμού”: Απάτη ποδοσφαιρικού παράγοντα και γιατρών με χρυσά κέρδη

Πώς δρούσε το οργανωμένο κύκλωμα, ποιοι ήταν οι τρόποι "ξεπλύματος" του κλεμμένου χρήματος και παράνομης συνταγογράφησης.

Εικόνα: αρχείου

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης ιατροτεχνολογικών υλικών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023, επιχείρηση από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος με αποτέλεσμα τη σύλληψη 5 μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 33 άτομα.

Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ψευδή βεβαίωση και απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση για ενέργειες που αντίκειται στα καθήκοντα του, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών και χρησιμοποίηση αυτών, παράνομη διακίνηση φαρμάκων και παράνομη οπλοκατοχή, με συνολικό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Όπως μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Μανώλης Ασσαριώτης, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2018, ενώθηκαν μεταξύ τους και σύστησαν εγκληματική οργάνωση με επιχειρησιακή δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διάπραξη δωροδοκιών, ψευδών βεβαιώσεων και απατών σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), την παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων που προέκυπταν από τις πράξεις αυτές.

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά στην έκδοση και εκτέλεση εικονικών συνταγογραφήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, έχοντας διαμορφώσει προς τον σκοπό αυτό δίκτυο εταιρειών εισαγωγής και παροχής προϊόντων, οι οποίες παρουσίαζαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις εικονικές συνταγογραφήσεις εκμεταλλευόμενες τις συμβάσεις που είχαν συνάψει με τον Οργανισμό.

Την παράνομη συνταγογράφηση έκαναν 29 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων εν αγνοία των ασθενών, ενώ η ανεύρεση Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων γινόταν από μέλη της οργάνωσης ή αντλούνταν από ιδιωτική κλινική και διαγνωστικό κέντρο, συμφερόντων των εμπλεκομένων.

Μάλιστα για να μη γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις τους επέλεγαν κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας ή σε άσχημη συνολική κατάσταση υγείας, ενώ σε πολλές καταχωρήσεις συνταγογραφήσεων αναγράφονταν οι ίδιοι τηλεφωνικοί αριθμοί, που αντιστοιχούσαν στους εμπλεκόμενους ή ήταν ανύπαρκτοι.

Ωστόσο, η οργάνωση, εκμεταλλευόμενη το δίκτυο διανομής που είχαν αναπτύξει και τη δομή και οργάνωση των εταιριών τους, συγκάλυπταν την παράνομη δράση τους, ενσωματώνοντας αυτή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας και δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως νόμιμους εκπροσώπους και μέλη των εταιριών και σε περίπτωση καταγγελίας συνέχιζαν τη δραστηριότητα τους μέσω άλλης εταιρείας, είτε νέας είτε από τις ήδη υπάρχουσες.

Τέλος, η νομιμοποίηση των εσόδων τους πραγματοποιούνταν μέσω συναλλαγών μεταξύ διαφόρων εταιριών της οργάνωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και μέσω ανάληψης μεγάλων χρηματικών ποσών από «αχυρανθρώπους», ενώ χρησιμοποιούσαν τις εταιρίες αυτές για να χρηματοδοτούν μεγάλο αθλητικό σύλλογο της Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας του αρχηγικού μέλους.

Η παράνομη αυτή δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων και έτερων επιχειρήσεων που εισήγαγαν αποκλειστικά τα ανωτέρω ιατροτεχνολογικά προϊόντα καθώς έπρεπε να καταβάλλουν μεγαλύτερο ποσό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback).

Από την μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί 1.215 εικονικές εκτελέσεις συνταγογραφήσεων στους Α.Μ.Κ.Α. 653 ασφαλισμένων, ενώ η συνολική ζημιά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανέρχεται σε 539.847 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες κατηγορουμένων και τις έδρες επιχειρήσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος εγγράφων (τιμολόγια, αποδεικτικά τραπεζικών συναλλαγών, καταστατικά κλπ) που αφορούν τις εμπλεκόμενες εταιρείες

πλήθος επαγγελματικών σφραγίδων εταιρειών,

πλήθος τραπεζικών καρτών ανάληψης χρημάτων,

κινητά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

92.255 ευρώ,

11.350 δολάρια ΗΠΑ,

2.300 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου,

πιστόλι με γεμιστήρα και

και 63 αβολίδωτα φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή το μεσημέρι της Παρασκευής.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους ( https://www.gov.gr ) ενότητα «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

