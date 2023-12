Υγεία - Περιβάλλον

Ζελεδάκια κάνναβης: Δηλητηρίαση επάθε 20χρονος

Ποια συμπτώματα εκδήλωσε ο νεαρός και γιατί οι επιστήμονες είναι επιφυλακτικοί ακόμα και με νόμιμα προϊόντα κάνναβης.

Εικόνα: αρχείου

Σε κατανάλωση νόμιμων τεμαχίων ζελέ κάνναβης είχε προβεί, όπως αποκαλύφθηκε την Παρασκευή, νεαρός που στις 9 Νοεμβρίου είχε επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας σε άσχημη κατάσταση, με έντονες ζαλάδες, εμετούς και συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Ο 20χρονος αποκάλυψε ότι νωρίτερα είχε φάει ζελεδάκια κάνναβης με HHC, ένα κανναβιδοειδές τρόφιμο που έχει γίνει πολύ δημοφιλές τα τελευταία δυο χρόνια και πωλείται τόσο στα ειδικά καταστήματα με νόμιμα προϊόντα κάνναβης, όσο και σε περίπτερα και μίνι-μάρκετ.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα, που πωλούνται πλέον ελεύθερα, έχουν προκαλέσει προβληματισμό στις αρμόδιες Αρχές. Κι αυτό διότι για τον έλεγχό τους απαιτείται μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία χημικής επεξεργασίας, με στόχο να διαπιστωθεί αν η περιεκτικότητά τους σε ενεργή ουσία είναι εντός των περιορισμών που θέτει ο νόμος.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας είχαν χορηγήσει στο νεαρό ενεργό άνθρακα που χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για τις περιπτώσεις δηλητηριάσεων από ουσίες που έχουν προσληφθεί από το στόμα.

Στα επόμενα 20 λεπτά ο νεαρός άρχισε να αισθάνεται καλύτερα, όμως λίγο αργότερα, παραπονέθηκε στους γιατρούς ξανά για έντονη ζαλάδα και εμετούς, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

