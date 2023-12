Καιρός

Καιρός: νοτιάδες και ασθενείς βροχές το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο, σε όλη τη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Λίγες ασθενείς βροχές θα σημειωθούν στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά, στην Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη δυτική Πελοπόννησο. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 06 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22 με 23 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Θα πνέουν άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Σποράδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στη Θράκη όπου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 06 έως 21 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 5 με 6 και στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Την νύχτα οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στις Κυκλάδες, 5 με 7 μποφόρ και στην Κρήτη νότιοι, 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες, με λίγες ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και από το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ, βαθμιαία όμως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα κυμανθεί από 05 έως 19 βαθμούς και στα υπόλοιπα από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: άφησαν παιδί κλειδωμένο στο αυτοκίνητο (εικόνες)

Πάτρα: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα - Έπεσε σε ποτάμι μετά το χτύπημα (εικόνες)

Τέλη κυκλοφορίας: Η ΑΑΔΕ έστειλε στοιχεία σε λάθος ιδιοκτήτες!