Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” Αστυνομίας - ΕΚΑΒ για μεταφορά παιδιού με σπασμούς (βίντεο)

Η συγκλονιστική προσπάθεια αστυνομικών και ΕΚΑΒ, για την μετάβαση ενός μικρού κοριτσιού στο νοσοκομείο.

Μια μεγάλη επιχείρηση για την άμεση διακομιδή ενός μικρού κοριτσιού που είχε σπασμούς στήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία σε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα δύο ασθενοφόρα συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης κατευθύνθηκαν προς το ΑΧΕΠΑ, με τα δίκυκλα της ΕΛΑΣ να διακόπτουν την κυκλοφορία στην Εγνατία από την Ιασωνίδου έως το Σιντριβάνι λόγω της αυξημένης κίνησης.

Η επιχείρηση που στήθηκε από την ΕΛΑΣ ήταν μεγάλη για να παραλάβουν το κατά πληροφορίες 4 ετών παιδί από το Κορδελιό και να το μεταφέρουν στο ΑΧΕΠΑ.

Πέντε δίκυκλα της ΕΛΑΣ και δύο περιπολικά συνόδευαν σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τα δύο ασθενοφόρο ανοίγοντας τον δρόμο για να φτάσουν τα τελευταία το ταχύτερο δυνατό στο νοσοκομείο.

Πηγή: thesstoday.gr

