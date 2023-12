Αθλητικά

Παναθηναϊκός κατά Euroleague: λάβετε επιτέλους σοβαρά μέτρα για τη διαιτησία

Πυρά κατά της διαιτησίας στη Euroleague εξαπέλυσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή του μετά το ματς με την Παρτιζάν.

Μία ημέρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν, η ΚΑΕ εξέδωσε δύο ανακοινώσεις, με την πρώτη να βάλει κατά της Euroleague, σχετικά με τη διαιτησία, και τη δεύτερη να εκφράζει τα παράπονα του «τριφυλλιού» για τις περιγραφές του συνδρομητικού καναλιού στους αγώνες των «πράσινων» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η ανακοίνωση για τη διαιτησία:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR καλεί, για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια, τα αρμόδια όργανα της Euroleague, να λάβουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ σοβαρά μέτρα για το επίπεδο της διαιτησίας, που συνεχίζει να βρίσκεται υπό το μηδέν.

Παρά τις αλλαγές σε κορυφαίο επίπεδο, είτε λόγω ανεπάρκειας, είτε για άλλους λόγους, οι διαιτητές συνεχίζουν να μην αποδίδουν δικαιοσύνη.

Διαιτησίες - καρμανιόλες δεν σέβονται τον ιδρώτα των αθλητών, την προσπάθεια των προπονητών και φυσικά την ενέργεια και τα χρήματα των ιδιοκτητών.

H KAE Παναθηναϊκός ΑKTOR έχει καταγγείλει επανειλημμένως τα λάθη και τα διαιτητικά "κατορθώματα" εκεί που πρέπει αλλά και δημοσίως, ελπίζοντας ότι κάτι θα αλλάξει και οι ομάδες θα παίρνουν αυτό που πραγματικά αξίζουν.

Δυστυχώς, σχεδόν κάθε εβδομάδα, οι πράξεις ακυρώνουν τις (όποιες) καλές προθέσεις για απονομή δικαιοσύνης.

Για την ακρίβεια όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν.

Και κάπως έτσι η ανοχή γίνεται συνενοχή».





Η ανακοίνωση κατά της συνδρομητικής τηλεόρασης:

"Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται -για μια ακόμη φορά- στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλει τις περιγραφές της NOVA, στις μεταδόσεις των αγώνων της ομάδας μας στην Euroleague.

Αποτελεί τουλάχιστον ασέβεια στους φιλάθλους μας - συνδρομητές της NOVA, η ομάδα να αντιμετωπίζεται με τον συγκεκριμένο ανθελληνικό και άκρως αντιπαναθηναϊκό τρόπο.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε εκφράσει πολλές φορές τα παράπονα μας στους αρμόδιους, με την ελπίδα να αντιληφθούν το πρόβλημα και να το επιλύσουν, εν τούτοις, κάθε εβδομάδα η κατάσταση χειροτερεύει.

Άλλα βλέπουμε κι άλλα ακούμε.

Προφανώς κάποιοι ενοχλούνται από την προσπάθεια του Παναθηναϊκού και κάνουν συνειδητά το άσπρο- μαύρο.

Προφανέστατα η ευγένεια και η ανοχή εκλαμβάνονται ως αδυναμία."





