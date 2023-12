Κόσμος

Ατλάντα: γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε έξω από το Ισραηλινό προξενείο (βίντεο)

Η γυναίκα που είχε τυλιχθεί με την σημαία της Παλαιστίνης, αυτοπυρπολήθηκε μπροστά από το κτίριο που στεγάζει το Προξενείο του Ισραήλ.

Μια γυναίκα που είχε τυλιχθεί με την παλαιστινιακή σημαία αυτοπυρπολήθηκε έξω από το προξενείο του Ισραήλ στην Ατλάντα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ το περιστατικό συνέβη έξω από κτίριο στην Ατλάντα στο οποίο στεγάζεται το προξενείο του Ισραήλ, αλλά και πολλές επιχειρήσεις.

#BREAKING: A woman, wrapped in a Palestinian flag, set herself on fire near the Israeli consulate in Atlanta.



She was taken to the hospital with serious injuries.



#Atlanta #Israel #Palestine #Gaza #??????_???? #???_???? pic.twitter.com/lJ47DauiNp

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο. Ένας φρουρός ασφαλείας που επιχείρησε να τη σταματήσει έχει τραυματιστεί.

UPDATE: Atlanta Police say a women with a Palestinian flag attempted to light herself on fire outside the Israeli Consulate General in Atlanta. A security guard attempted to stop the individual and received burns to the body. Both were transported to the hospital and the woman is… https://t.co/gdEKoED5co pic.twitter.com/f55SNvX6DR — Moshe Schwartz (@YWNReporter) December 1, 2023

