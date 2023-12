Life

“Παγιδευμένοι”: Νέα επεισόδια με μεγάλες ανατροπές (εικόνες)

Τι ρόλο θα παίξει ένα νέο πρόσωπο που θα ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες και θα αναστατώσει τις ζωές όλων; Πάρτε μία... γεύση από το τι θα δούμε στα νέα επεισόδια.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 19

Τυφλωμένος από τον θάνατο του εγγονού του, ο Πάνος ζητάει από τον Αλέκο να πάρει εκδίκηση από τον Δημήτρη, τον Σταύρο και τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας αναρρώνει στο νοσοκομείο, ενώ ο Σταύρος, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ετοιμάζεται για την κηδεία της Κατερίνας. Ο Σπύρος ανησυχεί για τον Δημήτρη, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι σκότωσε έναν άνθρωπο. Η Άννα προσπαθεί να κάνει τη Χρύσα να δει την αλήθεια για τον Περικλή. Ο Σταύρος αποφασίζει να κλείσει την υπόθεση, όμως τα σχέδια του Αλέκου και του Πάνου είναι άλλα. Ποιος είναι ο άνθρωπος που έρχεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και θα ανατρέψει τις ζωές όλων; Τι ρόλο θα παίξει;

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 20

Η απομάκρυνση του Δημήτρη, του Σταύρου και του Ανδρέα από την υπόθεση, τους δένει τα χέρια. Ο επιθεωρητής Καρέλης έχει έρθει αποφασισμένος να βρει την άκρη και να δει κατά πόσο ο θάνατος του Παναγιώτη προέκυψε με δόλο από τη μεριά του Δημήτρη. Αναθέτει την υπόθεση στην Αγγελική, η οποία έρχεται σε δύσκολη θέση. H Άννα είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τον Δημήτρη, τον Ανδρέα και τον Σταύρο. Έχοντας δίπλα της την οικογένεια και τους φίλους της ξεκινούν όλοι μαζί έρευνες για να αποδείξουν την ενοχή του Παναγιώτη και την αθωότητα του Δημήτρη. Η Υβόννη έχει ένα περίεργο ραντεβού. Ο Αλέκος χαίρεται για την πρώτη του νίκη εναντίον του Δημήτρη, του Σταύρου και του Ανδρέα, όμως εκείνοι δεν το βάζουν κάτω. Τι είναι αυτό που θα ανακαλύψουν μετά από επίμονες και κρυφές έρευνες;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

