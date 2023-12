Πολιτική

Γεωργιάδης: Οι αυξήσεις στις συντάξεις “κλείδωσαν” στο 3%

Πότε είπε στον ΑΝΤ1 ότι θα πληρωθούν τα έκτακτα βοηθήματα και τα επιδόματα σε συνταξιούχους. Τι ανέφερε για τις εκκρεμείς συντάξεις, τον Τσακλόγλου και τον Πολάκη που “με βλέπει στον ύπνο του”

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το Σάββατο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής.

Όπως διευκρίνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, το διάστημα 18 με 22 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν όλα τα επιδόματα, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν τα χρήματα πριν τα Χριστούγεννα για να κάνουν τις αγορές που θέλουν.

«Δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι η κυβέρνηση είναι αδιάφορη, για αυτό δίνουμε αυτές τις έκτακτες παροχές στις ευάλωτες ομάδες», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι «τελικά θα δοθεί αύξηση 3% στις συντάξεις, καθώς υπάρχει μια προσαρμογή στο ποσοστό με βάση τα νεότερα στοιχεία για την ανάπτυξη».

Επεσήμανε ότι «η αύξηση θα δοθεί από τις συντάξεις Ιανουαρίου, που πληρώνονται τον Δεκέμβριο και αυτό σημαίνει ότι τον Δεκέμβριο στους συνταξιούχους θα δοθεί και το έκτακτο βοήθημα και συντάξεις με αύξηση και το επίδομα προσωπικής διαφοράς σε όσους το δικαιούνται.

«Δεν λέω “παιδιά σας γεμίσαμε λεφτά και λύσαμε το πρόβλημα”, λέω ότι “στο μέτρο που αντέχουμε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν σκύβουμε ως κυβέρνηση πάνω από τους συνταξιούχους”. Εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν να περάσει απέναντι μόνος του», ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας.

Ακόμη, ερωτηθείς σχετικά απάντησε ότι «Το επίδομα μητρότητας θα δοθεί αναδρομικά από τις 24 Σεπτέμβριου σε αγρότισσες και ελεύθερους επαγγελματίες. Αφού ψηφιστεί ο νόμος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση για να λάβουν αναδρομικά ότι δικαιούνται. Είμαι περήφανος για το δεύτερο νομοσχέδιο που έκανα στο Υπ. Εργασίας. Δεν ακούστηκε πολύ, ίσως γιατί έχει μόνο καλά νέα και δεν δημιουργεί θόρυβο. Θα κατατεθεί στις 6 Δεκεμβρίου, βάσει προγραμματισμού θα ψηφιστεί στις 18 Δεκεμβρίου, θα πάρει ΦΕΚ πριν τις γιορτές και επομένως από την Πρωτοχρονιά θα τεθεί σε ισχύ ο νόμος».

«Στο ιδιωτικό χρέος είμαστε δέκατοι από το τέλος, δηλαδή 17 από τις 27 χώρες της ΕΕ έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικού χρέους από την Ελλάδα. Όλες οι χώρες έχουν ανάλογο πρόβλημα. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι σήμερα 1.111 ευρώ, όταν πριν από 4 χρόνια ήταν κάτω από 850 ευρώ, δηλαδή έχει αυξηθεί 20%-25% μέσα σε μια τετραετία και ο στόχος είναι να αυξηθεί παραπάνω. Μην μεμψιμοιρούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν είναι όλα λαμπρά, αλλά δεν είναι όλα μαύρα», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους συνταξιούχους, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «Από την πρωτοχρονιά, θα υπάρχει ο μηδενισμός της κράτησης του ποσού της σύνταξης σε συνταξιούχους που εργάζονται, έναντι της μείωσης κατά 60% του ποσού της σύνταξης που προβλεπόταν στον «νόμο Κατρούγκαλου». Επίσης, πλέον συνταξιούχοι με συντάξεις αναπηρίας θα μπορούν να εργάζονται και μάλιστα την Δευτέρα έχω ένα καλό νέο να ανακοινώσω σε εκδήλωση της ΕΣΑΜΕΑ».

Για τις εκκρεμείς συντάξεις, ο κ. Γεωργιάδης είπε «έχουμε πέσει κάτω από τις 30.000 εκκρεμείς συντάξεις. Δεν μπορεί να μηδενιστούν ποτέ, γιατί είναι διαρκείς οι αιτήσεις. Στις 30.000 αιτήσεις, οι 15.000 είναι σε εκκρεμότητα, διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δίνεται χρόνος στον αιτούντα για να ικανοποιηθούν τα κριτήρια».

«Οι 7 στις 10 συντάξεις βγαίνουν μέσα σε 10 ημέρες. Το στοκ των συντάξεων πριν 4 χρόνια ήταν 200.000», είπε ο Υπ. Εργασίας, ο οποίος αναφερόμενος στις επικουρικές συντάξεις ανέφερε πως «από 65.000 έχουμε σήμερα 42.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, από όταν ανέλαβα το Υπ. Εργασίας, πριν από μερικούς μήνες. Με τον νόμο που ψηφίζουμε, 16.000 αιτήσεις για επικουρική σύνταξη από το Δημόσιο, θα ικανοποιηθούν αμέσως και οι αιτούντες θα την πάρουν σε μία ημέρα, άρα οι 42.000 θα μειωθούν σε μια ημέρα κατά 16.000».

Για τα λάθη στην έκδοση συντάξεων, ο Υπ. Εργασίας είπε «880.000 συντάξεις έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια. Σε αυτές υπήρξαν 89.000 ενστάσεις, ποσοστό 12,7%. Από αυτές, εγκρίνεται 1 στις 2 και ανάλογες απορρίπτονται. Αυτό σημαίνει ότι στατιστικά θα έχουν λάθη οι 40.000 συντάξεις επειδή πχ. δεν υπολογίστηκαν σωστά τα ένσημα. Είναι μεγάλο το ποσοστό του 6% με τα λάθη; Κατά την γνώμη μου όχι. Γίνονται και λάθη; Ναι, στο 6%. Θα πρέπει να μηδενιστούν τα λάθη; Προφανώς, αλλά εδώ αντί να περιμένουν για χρόνια μέχρι να λάβουν χρήματα από την σύνταξη τους, τώρα οι άνθρωποι παίρνουν την σύνταξη τους και αν έχει γίνει λάθος, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, διορθώνεται στην πορεία, δεν είναι καλύτερο αυτό;».

«Βγαίνουν γρήγορα γιατί βγαίνουν αυτόματα οι συντάξεις από το σύστημα του ΕΦΚΑ, το οποίο διαρκώς ενισχύεται και σε 3 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί, όταν θα έχει ψηφιοποιηθεί όλος ο ασφαλιστικός βίος του καθενός. Μετά από συνέργεια με την ΗΔΙΚΑ, πλέον με τους κωδικούς TAXISnet, μπορεί κανείς να δει όλο τον ασφαλιστικό βίο του. Εγώ τα πρώτα ένσημα τα κόλλησα το 1994, δούλευα πιο πριν, αλλά έπαιρνα την σύνταξη της μητέρας μου και δούλευα στην επιχείρηση της και δεν πλήρωνα ένσημα», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τσακλόγλου που προκάλεσαν σάλο προ εβδομάδων, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «Ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε τον νόμο που ισχύει, ένας νόμος ψηφισμένος από το 2010 που ξαναψηφίστηκε άλλες δύο φορές. Ο νόμος λέει ότι από το 2021 και μετά, θα πρέπει ανά τρία χρόνια, να μετράμε το προσδόκιμο ζωής και αναλόγως να υπάρχει αύξηση των ορίων ηλικίας. Δυστυχώς λόγω κορονοϊού το προσδόκιμο ζωής έπεσε και επομένως δεν υπάρχει αύξηση για μια τριετία, ενώ την επόμενη λογικά θα επανέλθει το όριο σε εκείνο που υπήρχε προ κορονοϊού, άρα για τα επόμενα 6-7 χρόνια δεν προβλέπεται αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης».

Με χιούμορ αλλά και επί της ουσίας αναφέρθηκε στο viral video με την αναζήτηση της ανάλογης λέξης στα αγγλικά για την ειδικότητα του λαντζέρη, στην διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο, λέγοντας πάντως ότι «η εύρεση λαντζέρη είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα στην εστίαση σήμερα. Υπάρχουν εστιατόρια που μειώνουν την προσφερόμενη εργασία γιατί δεν μπορούν αν βρουν προσωπικό σε τέτοιες ειδικότητες. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε τέτοιο προσωπικό».

Συνεχίζοντας τις αναφορές στις δηλώσεις Τσακλόγλου, είπε «δεν μου αρέσει να τους θεωρούμε παρακατιανούς τους ντελιβεράδες, δηλαδή είμαστε οι αριστοκράτες, οι κόμηδες και υπάρχουν και οι ντελιβεράδες… Δεν είναι παιδιά δεύτερου θεού, το λέω γιατί έβγαλαν ένα είδος ρατσισμού κάποιοι. Είναι αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι, κάνουν δύσκολη και επικίνδυνη εργασία» και συμπλήρωσε «Πρώτος ζήτησα συγγνώμη για την δήλωση του κ. Τσακλόγλου, αλλά κάπου τα σχόλια έγιναν ρατσιστικά κατά των ντελιβεράδων. Δεν υπερασπίζομαι την δήλωση αυτή καθαυτή».

Τέλος, σχολίασε δηκτικά τις αναφορές του Παύλου Πολάκη για εκείνον σχετικά με την εξέλιξη της έρευνας στην υπόθεση Novartis και το σχόλιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προς την κόρη του που πήρε το πτυχίο της Νομικής, στην οποία ευχήθηκε να μην αρχειοθετεί τα «αδιευκρίνιστα». Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «Είσαι ο Πολάκης, σε αξίωσε ο Θεός να καμαρώνεις την κόρη σου να ορκίζεται και την ώρα αυτή σκέφτεσαι πώς να βρίσεις τον Γεωργιάδη. Αυτό με ξεπερνάει, ο άνθρωπος πρέπει να με βλέπει στον ύπνο του, στην ξαπλώστρα, όπου είναι…».

«Αντί να κυνηγάει ροφό, σκέφτεται ότι κυνηγάει τον Άδωνι ο Πολάκης», κατέληξε μειδιώντας.