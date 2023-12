Life

“Rouk Zouk”: Έσκισε σε τηλεθέαση και τον Νοέμβριο

Στην πρώτη θέση παραμένει και τον Νοέμβριο το «Rouk Zouk», προσφέροντας για άλλη μια χρονιά μια απολαυστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους!

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι με τη Ζέτα Μακρυπούλια ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 για τον μήνα Νοέμβριο στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 17,6%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 8,3 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί, πως το «Rouk Zouk» ήταν πρώτο και στο γενικό σύνολο με 16,6% και 4,4% μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι.

Με ανανεωμένα παιχνίδια, επικές κόντρες και μοναδικές παρέες το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι είχε και τον Νοέμβριο υψηλές επιδόσεις τόσο σε ανδρικά όσο και σε γυναίκεια κοινά, σκοράροντας στους άνδρες μέχρι και 35,6%, ενώ στις γυναίκες έφτασε το 20%!

