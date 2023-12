Πολιτική

Γεωργιάδης - Πολάκης: Το “κήρυγμα” στη Νομική, ο ροφός και ο λαντζέρης (βίντεο)

Η απάντηση του υπουργού Εργασίας στις αναφορές Πολάκη για εκείνον σχετικά με την εξέλιξη της έρευνας στην υπόθεση Novartis και το σχόλιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προς την κόρη του που πήρε το πτυχίο της Νομικής.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» με την Φαίη Μαυραγάννη φιλοξενήθηκε το Σάββατο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσπάθεια του να εξηγήσει τι σημαίνει "λαντζέρης στα αγγλικά, αλλά και στις αναφορές Πολάκη σχετικά με την εξέλιξη της έρευνας στην υπόθεση Novartis.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε με χιούμορ αλλά και επί της ουσίας στο viral video με την αναζήτηση της ανάλογης λέξης στα αγγλικά για την ειδικότητα του λαντζέρη, στην διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο, λέγοντας πάντως ότι «η εύρεση λαντζέρη είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα στην εστίαση σήμερα. Υπάρχουν εστιατόρια που μειώνουν την προσφερόμενη εργασία γιατί δεν μπορούν αν βρουν προσωπικό σε τέτοιες ειδικότητες. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε τέτοιο προσωπικό».

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Παύλου Πολάκη για εκείνον σχετικά με την εξέλιξη της έρευνας στην υπόθεση Novartis και το σχόλιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προς την κόρη του που πήρε το πτυχίο της Νομικής, στην οποία ευχήθηκε να μην αρχειοθετεί τα «αδιευκρίνιστα». Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «Είσαι ο Πολάκης, σε αξίωσε ο Θεός να καμαρώνεις την κόρη σου να ορκίζεται και την ώρα αυτή σκέφτεσαι πώς να βρίσεις τον Γεωργιάδη. Αυτό με ξεπερνάει, ο άνθρωπος πρέπει να με βλέπει στον ύπνο του, στην ξαπλώστρα, όπου είναι…».

«Αντί να κυνηγάει ροφό, σκέφτεται ότι κυνηγάει τον Άδωνι ο Πολάκης», κατέληξε μειδιώντας.

Το "κήρυγμα" Πολάκη στους πτυχιούχους της Νομικής

Ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στην ορκωμοσία των πτυχιούχων της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ είπε: «Η Νομική είναι η επιστήμη που ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων. Η Νομική είναι η επιστήμη που αποτυπώνει με κανόνες δικαίου τον συσχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων» ενώ στη συνέχεια σχολίασε ότι είναι «πολύ δύσκολη δουλειά» αλλά «ακόμα πιο δύσκολο είναι η απονομή της δικαιοσύνης. Είστε η καταφυγή των απλών ανθρώπων για να υπερασπίσετε τα δικαιώματά τους, να μπορέσει να λύσει το φορολογικό του πρόβλημα, να διεκδικήσει τα δημοκρατικά του δικαιώματα και να αποδοθεί δικαιοσύνη».

