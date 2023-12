Life

“Η Μάγισσα” - Νέα επεισόδια: Αποκαλύψεις, φόβοι και υποψίες (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, "Η Μάγισσα", που καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η ώρα που όλοι θα κληθούν να πληρώσουν το τίμημα της προδοσίας και των ένοχων μυστικών πλησιάζει.

Αποκαλύψεις, φόβοι και υποψίες βάζουν φωτιά και καίνε, για άλλη μια φορά, τους Λασκαραίους και τους Γερακάρηδες.

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 32

Ο Πετρούνης καταφέρνει να ξεσκεπάσει τον Μαριόλη. Η Θεοφανώ αποφασίζει να θάψει το χάρισμά της μια για πάντα, ενώ ο Μιχαήλ αποφασίζει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του με τη Δαμιανή. Η Θεοφανώ ανακαλύπτει κάτι για το παρελθόν του Αντρέι, που θα κλονίσει και τον ίδιο. Το συμβούλιο των καπεταναίων αποφασίζει να σταθεί στο πλευρό των υπόλοιπων Μανιατών, ένας θάνατος, όμως, θα προκαλέσει σεισμό.





ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 33

Η συμπεριφορά του Αντρέι προς τη Θεοφανώ θ’ αλλάξει, μετά το όραμά της για το παρελθόν του, προκαλώντας την αντίδρασή της. Η σχέση της Κερασίνας με τον Τζανή φτάνει στ’ άκρα, λόγω της Μεταξίας. Η ζήλεια του Μάρκου για τον Αντρέι και τη Θεοφανώ θα τον οδηγήσει σε απρόσμενες αποφάσεις. Η Ποτούλα θα πάρει μια απόφαση που μπορεί να ξανακυλήσει τις οικογένειες των Λασκαραίων και των Γερακάρηδων σε πόλεμο. Η Ρηνιώ θα μάθει κάτι που θα την σοκάρει, ενώ η Μεταξία υποπτεύεται για πρώτη φορά τον σωστό άνθρωπο που δολοφόνησε το μωρό της.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 34

Ο Αντρέι αρχίζει να υποψιάζεται το ενδιαφέρον του Μάρκου προς τη Θεοφανώ. Η Ρηνιώ αναλαμβάνει να εξιχνιάσει αν είναι σωστοί οι φόβοι της Κερασίνας για την παράνομη σχέση του Τζανή και της Μεταξίας. Ο Αντρέι κι ο Κανέλλος θα βρεθούν μπροστά σε αποκαλύψεις για τον Τζανέτο, που θα τους συγκλονίσουν. Οι Γερακάρηδες προσπαθούν να βγάλουν απ’ τη μέση την Ποτούλα. Η σχέση του Μάρκου με τη Θεοφανώ οδηγείται ξανά σε αδιέξοδο, ενώ ένα ένοχο μυστικό της Θεοφανώς θα γίνει γνωστό σε όλο τον πύργο, με τον πιο απρόσμενο τρόπο.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

