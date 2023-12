Life

ΑΝΤ1 - Τηλεθέαση: Στην κορυφή “Το Πρωινό” τον Νοέμβριο

Στην πρώτη θέση της προτίμησης του τηλεοπτικού κοινού βρέθηκε η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, με κεντρικό παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα.

Σταθερά πρώτο στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού ήταν «Το Πρωινό» και τον Νοέμβριο.

Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ψυχαγωγία και την ενημέρωσή τους, καταγράφοντας μέσο όρο 17,3%, στο γενικό σύνολο, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 14%.

Με αποκλειστικά θέματα, ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και συνεντεύξεις που συζητήθηκαν, το «Πρωινό» είχε, υψηλές «πτήσεις» τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άνδρες, αγγίζοντας σε επιμέρους ανδρικό κοινό 17,9%, και σε επιμέρους γυναικείο κοινό 17,4%.





